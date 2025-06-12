綠電供應商傳爆雷 台積進度不受影響
台積電董事長魏哲家才說綠電有多少買多少，就傳出綠電供應商誠新綠能爆雷，引發關注，外界憂心，恐影響台積綠電進度。台積電昨（11）日指出，不預期此事件對公司再生能源導入計畫有顯著影響，將密切關注後續發展，並透過與多家供應商簽署長期綠電採購合約，帶動台灣多元再生能源產業發展，創造更大的再生能源市場供給。
魏哲家先前3日才在股東會上說，台積電全力支持再生能源，能買的綠電一定買，綠電能用就用，也讓供應商用，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。不過，昨天媒體爆料，台灣最大漁電共生案場業主誠新綠能一年要賣5億度綠電給台積電，卻傳出積欠包商工程款逾10億元，若處理不當，恐讓台積電綠電供應更吃緊。
誠新綠能昨天對外發布聲明稿闢謠，強調已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。
誠新綠能成立於2019年，該公司致力於太陽能光電案場開發、維運、工程以及綠電銷售，在國內中南部擁有不少光電案場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言