綠電供應商傳爆雷 台積進度不受影響

台積電董事長魏哲家才說綠電有多少買多少，就傳出綠電供應商誠新綠能爆雷，引發關注，外界憂心，恐影響台積綠電進度。台積電昨（11）日指出，不預期此事件對公司再生能源導入計畫有顯著影響，將密切關注後續發展，並透過與多家供應商簽署長期綠電採購合約，帶動台灣多元再生能源產業發展，創造更大的再生能源市場供給。

魏哲家先前3日才在股東會上說，台積電全力支持再生能源，能買的綠電一定買，綠電能用就用，也讓供應商用，並和政府密切聯繫，希望綠電產業持續發展。不過，昨天媒體爆料，台灣最大漁電共生案場業主誠新綠能一年要賣5億度綠電給台積電，卻傳出積欠包商工程款逾10億元，若處理不當，恐讓台積電綠電供應更吃緊。

誠新綠能昨天對外發布聲明稿闢謠，強調已持續安排付款，絕無惡意積欠之情事。此外，目前公司承攬之各漁電共生案場工程皆持續進行中，並未發生停工情形。

誠新綠能成立於2019年，該公司致力於太陽能光電案場開發、維運、工程以及綠電銷售，在國內中南部擁有不少光電案場。