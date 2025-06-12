Switch 2新機狂賣…只是起手式

任天堂最新遊戲機Switch 2全球首波開賣銷量破紀錄，業界人士直言：「這只是新機狂賣的起手式」，隨著下半年多款重磅遊戲接力上市，將會刺激更多硬體買氣，Switch 2銷量長紅的好戲才剛開始，研判供應鏈會忙不完。

Switch 2上市後，不僅在網路上引爆一波「新機開箱潮」，也大量出現許多Switch 2遊戲直播實況，為新機旺盛人氣更添柴火。

業界人士指出，Switch 2之所以令全球玩家為之瘋狂的原因不在於主機硬體性能，而是在於遊戲軟體本身，開賣四天的銷量破紀錄成績單，只是新機狂賣的起手式，後續還有多款遊戲大作接力上市，有助於Switch 2銷售長紅。

法人表示，遊戲軟體一向都是推升主機熱銷的關鍵原因，過往Switch曾憑藉著《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，而今年Switch 2勢必也會複製此一成功模式，推出令玩家喜愛的遊戲，助力新機銷售提升。

Switch 2上市後的首波遊戲達24款，其中，最受玩家期待的就是《瑪利歐賽車世界》，且該遊戲在不少通路均綁定主機銷售，估計將是Switch 2熱度最高的遊戲之一。

除《瑪利歐賽車世界》外，經典遊戲《薩爾達傳說 曠野之息 / 王國之淚》也針對Switch 2推出加強版，該遊戲因人氣相當高，也被外界視為招牌遊戲之一，不少玩家都是衝著這款遊戲而買Switch。