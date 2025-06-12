ChatGPT耗電狀況 大揭祕
ChatGPT耗電狀況大揭祕，OpenAI執行長奧特曼除暢談對未來AI能力的想像，也罕見公開ChatGPT每次查詢的能耗數據，他指出，平均查詢一次僅需花費0.34瓦時電力，約等於一個烤箱一秒鐘、或節能燈泡數分鐘的耗電量。
奧特曼也說，隨著資料中心生產自動化提升，AI智慧成本最終應趨近於電力成本。他也認為，雖然單次查詢能耗不高，但若AI應用無所不在，整體能耗仍將成為未來社會需面對的重要課題。
AI為產業發展帶來無窮想像空間，也推升源源不絕的電力需求，若從機櫃來看，傳統伺服器機櫃耗電量約4kW，等同一個家庭住宅的用電功率，而AI伺服器機櫃耗電量達到80kW，是傳統伺服器的20倍，未來若出現算力更強大的AI晶片，耗電量甚至可能持續往上，AI因此被形容為「吃電怪獸」。
業界人士指出，過往單一伺服器氣冷散熱能解的熱，頂多是千瓦以下，如今隨著次世代AI晶片瓦數日益攀升，破千瓦的功耗已是「基本消費」。
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