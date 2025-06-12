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AI基本法14版本大亂鬥 仍具有三大分歧

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導
立法院教育及文化委員會、交通委員會11日聯席初審《人工智慧基本法》草案，朝野立委14版本仍具有三大分歧，最後未達共識、擇期再審。聯合報系資料照
立法院教育及文化委員會、交通委員會11日聯席初審《人工智慧基本法》草案，朝野立委14版本仍具有三大分歧，最後未達共識、擇期再審。聯合報系資料照

立法院教育及文化委員會、交通委員會昨（11）日聯席初審《人工智慧基本法》草案，朝野立委14版本仍具有三大分歧，最後未達共識、擇期再審。

數發部長黃彥男表示，因國際局勢瞬息萬變，AI技術變化迅速，從以前辨識型AI、生成式AI，接下來可能出現AI代理，現在制定AI基本法時機是否太早？這是值得討論的議題。

國科會主委吳誠文表示，國科會自去年將AI基本法草案送到行政院至今，並未停下腳步，持續蒐集各方意見，政院也在衡量如何兼顧產業發展創新需求及人權保護，相關法律制定必須謹慎，是相當複雜的議題。

行政院版草案至今尚未送到立法院審查，但朝野立委已提出14版本，不過意見不一，共有三大分歧，包括是否訂定罰則、監管力度區分機制、與其他法案競合時的處理方式。

首先，民眾黨團版本規定AI基本法應對民眾有實質罰則，損害個人資料、違反風險管理系統、提出技術文件、安全監測計畫及報告、記錄功能、AI系統資訊之揭露義務、未依個人資料提供通用格式之資料，或其內容有虛偽不實等情況，訂有相對應處罰。

其次在監管力道衡量方面，各版提案分別採「風險分級」或「風險分類」，並無一致。例如民進黨立委林宜瑾版本第11條，政府應依AI風險分類，透過如美國NIST AI風險管理框架所訂定之安全標準等機制；國民黨立委葛如鈞版本第18條則認為，應推動我國AI風險分級框架。

第三項差異，AI基本法草案大都朝向「基本法」方向擬定，如「文化基本法、原住民基本法」的立法原則。不過，以葛如鈞提案為例，較偏向特別法運作，他認為，AI研發無法避免與傳統法令發生法規範衝突，應優先保障新興技術與服務；如有必要，應修正其他法律。較具共識之處，主要為政策原則性內容。

立法院 AI

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