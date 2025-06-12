特斯拉自駕小黃來了 貿聯、和大、亞光營運同步唱旺

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，自駕計程車服務Robotaxi「暫定」6月22日在德州奧斯汀推出。隨著特斯拉推出新服務，特斯拉供應鏈包括貿聯-KY（3665）、和大與亞光等後市營運可望同步高歌。

馬斯克周二（10日）在社群平台X上貼文表示，他將從洛杉磯飛往奧斯汀，參與Robotaxi的發表。當有網友詢問何時會開放給大眾搭乘，馬斯克回覆，目前計劃6月22日推出服務，而且特斯拉還計劃6月28日當天，首次讓一輛特斯拉從工廠產線終點自動駕駛到客戶家中。

馬斯克補充說，在6月22日推出Robotaxi的日期有可能改變，「我們對於安全超級執著」。周二稍早，馬斯克在X上分享一段影片，內容顯示一輛無人駕駛的特斯拉休旅車在奧斯汀道路上行駛，而且沒有人類安全監督。

馬斯克曾說，奧斯汀的Robotaxi計畫，將會以大約十輛到20輛進行小規模啟動，並逐步擴展。目前仍不清楚誰將成為第一批用戶、會使用哪個App叫車、或搭乘一次的費用多少。

這段8秒的影片，顯示一輛最新的Model Y休旅車，全車塗成黑色，車身側邊用塗鴉風格寫著「Robotaxi」字樣。這輛車正在十字路口行駛，並在人行道上停下來讓行人通過。

這段影片被知名電動汽車分析師梅里特（Sawyer Merritt）上傳至X，貼文表示「突發消息：在德州奧斯汀公共道路上，首次發現駕駛座上無人的特斯拉Model Y Robotaxi正在進行測試！」影片由馬斯克本人轉發，而負責Autopilot團隊、最近接手公司人形機器人「Optimus」計畫的艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）也在社群平台上分享。

彭博先前報導，特斯拉正在測試用於初期營運的自駕版Model Y休旅車。這些測試中的車輛，預料是搭載特斯拉新版全自動輔助駕駛（FSD）的「無監控」版本。馬斯克在另一則X貼文中表示，影片中的車輛採用新版軟體。

在供應鏈方面，貿聯是特斯拉電源管理線束供應商。貿聯今年5月車用線束產品出貨衰退，主要受到整體車用客戶的出貨量持續保守所致，不過，隨著特斯拉開啟自駕計程車服務，可望開始挹注貿聯車用部門的業績，增添新成長動能。

至於亞光主要供貨特斯拉的車載鏡頭，目前亞光包括傳統車廠的電動車共有五家客戶。亞光董事長賴以仁日前表示，估計今年車載應用持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%，2026年車載鏡頭也逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。法人看好，若6月底特斯拉的自駕計程車（Robotaxi）亮相，定價親民，有機會為亞光車載鏡頭挹注新成長動能。