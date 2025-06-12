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任天堂Switch 2破記錄大賣 鴻準、虹冠電、旺宏、偉詮電沾光

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導
任天堂11日宣布，新款遊戲機Switch 2上市後，四天內就賣出逾350萬台。美聯社
任天堂11日宣布，新款遊戲機Switch 2上市後，四天內就賣出逾350萬台。美聯社

任天堂昨（11）日宣布，新款遊戲機Switch 2上市後，四天內就賣出逾350萬台，創該公司歷來遊戲機上市初期銷售新高紀錄。Switch 2買氣優於預期，任天堂正追單供應鏈，法人看好，鴻準（2354）獨拿Switch 2組裝與機殼訂單，為最大贏家，虹冠電、旺宏、偉詮電等台廠也沾光。

任天堂這次統計時間是從Switch 2全球首波開賣日（6月5日）至6月8日，上市四天的銷量為前一代Switch開賣同期的兩倍，更遠高於Switch上市第一個月的約270萬台，部分受惠於預購訂單強勁。任天堂美國總裁兼營運長鮑瑟表示，「全球粉絲都展現出用任天堂Switch 2在家玩或在路上玩的熱情」。

分析師指出，現階段任天堂面臨的重大挑戰，就是如何讓供應追上需求。任天堂社長古川俊太郎先前已經為Switch 2日本預購抽選超出預期以及許多玩家無法獲得預購資格而表示歉意，這「甜蜜的負擔」，勢必要協同供應鏈提升產量。

據了解，任天堂已緊急要求供應鏈夥伴加快生產Switch 2，同時也與樂天集團、Mercari以及LY等線上平台業者達成協議，打壓轉售與黃牛行為，避免投機人士趁Switch 2供應短缺賺取暴利。此外，若Switch 2長期缺貨，可能導致消費者轉向其他選擇，削弱銷售動能。古川俊太郎5月的在財報會議上向分析師表示，任天堂的首要任務是盡可能延續新遊戲主機上市後的熱度。

日前輝達執行長黃仁勳更親自為Switch 2背書，並大力讚揚Switch 2的效能與創新，業界看好，新機上市買氣全面爆發，並有望延續到年底耶誕購物旺季。

供應鏈方面，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，旺宏則獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片、原相是感測元件主要供貨商，虹冠電供應MOSFET，上述台廠均為扮演關鍵零組件要角，可望迎來Switch 2追單。

Switch 2在美國的售價為449.99美元，比第一代Switch貴三分之一以上，而日本限定版則較便宜，要價4萬9980日圓（約350美元）；此外，Switch 2的新遊戲也比現有的Switch遊戲略貴，外界推估，軟體才是任天堂未來主要的利潤來源。

此外，Switch 2導入輝達最新的神經渲染與AI技術（DLSS），等同於將RTX顯示卡搬進Switch 2中，使得整體效能大增十倍，並可提供全新的多畫格生成功能與增強的超解析度。

遊戲機 Switch

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