快訊

熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

AI 需求、關稅效應引爆拉貨潮 電子零組件加班工時攀高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
屬於半導體產業的電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，寫下近46年以來新高。（路透）
屬於半導體產業的電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，寫下近46年以來新高。（路透）

行政院主計總處昨（11）日公布4月製造業加班工時17.8小時，為八年半新高，其中屬於半導體產業的電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，更寫下近46年以來新高。

主計總處昨日公布勞動供需市場相關指標，也公布製造業加班工時。受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅拉貨需求，生產活動熱絡，4月製造業加班工時17.8小時，為八年半新高，年增1.6小時。

其中電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，更創近46年以來最高，年增3.4小時。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，今年前四月出口十分暢旺，前四月出口1,782億美元，年增20.6%，因此前四月工業及服務業每月平均加班工時8.6小時，製造業16.7小時，兩者同為近14年同期最高，而半導體所屬的電子零組件製造業26.5小時，更衝上統計以來新高。

加班工時也帶動加班費成長，4月加班費2,423元，為歷年同月新高，也是半年以來最高。今年前四月加班費平均為2,360元，較上年同期增加6.93%。

外界關注，美國總統川普4月2日宣布對等關稅，是否會因製造業拉貨，推升加班工時繼續向上衝高？對此譚文玲指出，當然希望持續下去，關稅造成需求端提早備貨是合理現象，現在就看關稅談判結果，如果90天之後，高關稅真的落實，便會影響需求，下半年表現可能就不如上半年來得好。

但若最終關稅沒有那麼高，對需求端影響有限，也許變動不至於太大。

4月全體受僱員工總工時平均為167小時，年增1.1小時，前四月總工時平均為162.3小時，年減0.8小時。

4月底全體受僱員工人數為849.2萬人，月增2,000人，其中製造業增加3,000人最多，支援服務業增加2,000人次之，若與2024年同月底比較，亦增7萬人。前四月受僱員工人數平均為849.2萬人，年增6.6萬人。

工時 加班費

延伸閱讀

醫師加班費免稅 總工時50%為限最快115年報稅適用

美股早盤仍平盤！美中達成協議、通膨低於預期 台積電ADR漲1.4%

美中貿易框架完成！對陸55%關稅、允陸生赴美 川普：待習近平同意

美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業「加班工時創新高」

相關新聞

OpenAI模型大降價 鴻海、廣達、緯創等業者迎商機

OpenAI於10日正式發表迄今最強大AI推理模型o3-pro，並宣布旗艦推理模型o3大幅降價八成。OpenAI執行長奧...

綠電供應商傳爆雷 台積進度不受影響

台積電董事長魏哲家才說綠電有多少買多少，就傳出綠電供應商誠新綠能爆雷，引發關注，外界憂心，恐影響台積綠電進度。台積電昨（...

AI 需求、關稅效應引爆拉貨潮 電子零組件加班工時攀高

行政院主計總處昨（11）日公布4月製造業加班工時17.8小時，為八年半新高，其中屬於半導體產業的電子零組件製造業4月加班...

AI基本法14版本大亂鬥 仍具有三大分歧

立法院教育及文化委員會、交通委員會昨（11）日聯席初審《人工智慧基本法》草案，朝野立委14版本仍具有三大分歧，最後未達共...

任天堂Switch 2破記錄大賣 鴻準、虹冠電、旺宏、偉詮電沾光

任天堂昨（11）日宣布，新款遊戲機Switch 2上市後，四天內就賣出逾350萬台，創該公司歷來遊戲機上市初期銷售新高紀...

特斯拉自駕小黃來了 貿聯、和大、亞光營運同步唱旺

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，自駕計程車服務Robotaxi「暫定」6月22日在德州奧斯汀推出。隨著特斯拉推出新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。