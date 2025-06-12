AI 需求、關稅效應引爆拉貨潮 電子零組件加班工時攀高

行政院主計總處昨（11）日公布4月製造業加班工時17.8小時，為八年半新高，其中屬於半導體產業的電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，更寫下近46年以來新高。

主計總處昨日公布勞動供需市場相關指標，也公布製造業加班工時。受惠於AI需求強勁，及因應美國對等關稅拉貨需求，生產活動熱絡，4月製造業加班工時17.8小時，為八年半新高，年增1.6小時。

其中電子零組件製造業4月加班工時27.9小時，更創近46年以來最高，年增3.4小時。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，今年前四月出口十分暢旺，前四月出口1,782億美元，年增20.6%，因此前四月工業及服務業每月平均加班工時8.6小時，製造業16.7小時，兩者同為近14年同期最高，而半導體所屬的電子零組件製造業26.5小時，更衝上統計以來新高。

加班工時也帶動加班費成長，4月加班費2,423元，為歷年同月新高，也是半年以來最高。今年前四月加班費平均為2,360元，較上年同期增加6.93%。

外界關注，美國總統川普4月2日宣布對等關稅，是否會因製造業拉貨，推升加班工時繼續向上衝高？對此譚文玲指出，當然希望持續下去，關稅造成需求端提早備貨是合理現象，現在就看關稅談判結果，如果90天之後，高關稅真的落實，便會影響需求，下半年表現可能就不如上半年來得好。

但若最終關稅沒有那麼高，對需求端影響有限，也許變動不至於太大。

4月全體受僱員工總工時平均為167小時，年增1.1小時，前四月總工時平均為162.3小時，年減0.8小時。

4月底全體受僱員工人數為849.2萬人，月增2,000人，其中製造業增加3,000人最多，支援服務業增加2,000人次之，若與2024年同月底比較，亦增7萬人。前四月受僱員工人數平均為849.2萬人，年增6.6萬人。