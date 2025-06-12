OpenAI模型大降價 鴻海、廣達、緯創等業者迎商機

OpenAI於10日正式發表迄今最強大AI推理模型o3-pro，並宣布旗艦推理模型o3大幅降價八成。OpenAI執行長奧特曼高呼，AI正進入「指數級發展」階段，「那些智能便宜到無需計量的時代，已觸手可及」。

業界看好，隨著AI使用價格更親民，頂級生成式AI性能也愈來愈觸手可及，將加速AI應用遍地開花，等同為AI伺服器帶來源源不絕的燃料來源，需求將節節升溫，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等協力廠，將喜迎大商機。

o3-pro定位為o3推理模型的升級版，專為處理需要逐步推演的物理、數學和程式設計等複雜邏輯問題而設計，推理能力、工具整合與精準度比前一代更強，在多項關鍵基準評測中，性能已超越Google的Gemini 2.5 Pro及Anthropic的Claude 4 Opus。OpenAI的o3-pro即日起已在ChatGPT Pro與Team上線，同步開放API，企業與教育用戶預計下周可開始使用。

OpenAI啟動策略性降價，大幅降低旗艦模型o3價格，o3模型的API使用成本，已從先前每百萬輸入Token 10美元、輸出40美元，驟降至2美元（約新台幣60元）與8美元（約新台幣240元）。

新發布的o3-pro價格也因此壓得更低，驟降至每百萬Token輸入20美元、輸出80美元，降幅達87%，較先前的o1-pro大幅降低。

奧特曼並在社群平台X上以《平緩的奇點》（The Gentle Singularity）為題，發表長文，並在貼文中意味深長地說，這可能是他最後一次「完全不依賴AI」所撰寫的文章。他認為，AI已超越「事件視界」，AI已然起飛，AI研究如今正進入「自我加速」的階段，不僅透過工具輔助科學研究，也參與自身演化。

奧特曼並列出近三年AI的關鍵里程碑，他說，2025年將見證真正具備認知能力的AI代理誕生，徹底改變程式設計的方式；2026年，或許會出現具備全新洞察力的AI系統；到了2027年，能在現實世界中執行任務的機器人可能問世。

奧特曼直言，「智能便宜無法計量的時代」已近在咫尺，聽起來也許瘋狂，「但如果我們在2020年告訴你，AI會現在到達的水準，聽起來可能比我們現在對2030年的預測還要瘋狂」。