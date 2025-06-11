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安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際參與NVIDIA GTC Paris 2025展示產業專用邊緣AI裝置強大的人工智慧功能。圖／安提國際提供
安提國際參與NVIDIA GTC Paris 2025展示產業專用邊緣AI裝置強大的人工智慧功能。圖／安提國際提供

宜鼎國際集團旗下子公司安提國際於6月11日至12日，在巴黎舉行NVIDIA GTC Paris 2025展出多款專為嵌入式、邊緣端與企業級AI所打造的邊緣AI運算平台，推動智慧城市、產業應用及交通場域的AI解決方案落地。

本次展出主軸為DeviceEdge系列邊緣AI推論系統，全面搭載NVIDIA Jetson Orin系統模組，包含最新的NVIDIA Jetson Orin Nano Super。該系列平台具備低延遲與高效率AI運算效能，採用卓越的緊湊設計、體積輕巧，能於邊緣端執行進階電腦視覺、多模態AI模型與生成式AI工作負載，廣泛應用於交通運輸、智慧製造、農業及智慧動態分析等領域。

另一矚目焦點之一為搭載NVIDIA Jetson Thor平台的突破性高效能機器人運算系統。該平台擁有高達 2 PetaFLOPS的強大AI運算效能，同時維持僅130W的節能設計，能夠在超低延遲條件下執行包括NVIDIA Isaac GR00T N1機器人基礎模型在內的先進生成式AI工作負載，為人形機器人、智慧空間、智慧製造、智慧醫療及電信設備等次世代物理AI應用開創無限可能。

安提國際產品研發處副總裁洪英瑞表示：「NVIDIA Jetson Thor 展現NVIDIA在高效能與節能設計的雙重突破，我們很榮幸能作為首波合作夥伴之一。透過Jetson Thor，我們不僅強化產品組合，更協助客戶實現新世代AI加速應用的實質轉型。」

現場也將展示安提與夥伴合作，兩款聚焦於Jetson Orin強大視覺運算能力的實例應用。

首項展示為革命性的可攜式AI超音波瑕疵辨識解決方案，專用於非破壞性超音波檢測中執行即時瑕疵分析，應用範圍涵蓋鋼結構建築、橋樑、軌道、壓力容器、石化管線及工業設備等關鍵基礎設施。該設備整合安提採用NVIDIA Jetson AGX模組的開發套件，提供優異的GPU加速處理能力，實現即時瑕疵判讀與精準分析。

第二款展示為次世代高解析、高速智慧動態分析系統，結合安提NVIDIA Jetson邊緣運算平台、高階相機與自研開發的先進AI軟體工具，系統能夠即時擷取並精確分析物理動態數據，突破工業機器視覺的傳統限制，大幅拓展創新應用契機。

安提也與母公司宜鼎國際技術合作，展示APEX-P200邊緣AI運算平台。該平台於緊湊機身設計內整合效能強大的安提AI加速器，並具備絕佳系統擴充彈性，完整支援宜鼎相機模組、記憶體、儲存與各式週邊模組，充分展現宜鼎集團在異質平台整合上的優勢。同時，宜鼎為AI伺服器及企業級應用打造的EDSFF Gen5 SSD、DDR5極寬溫記憶體等產品，也能為各式邊緣AI裝置提供奧援。

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