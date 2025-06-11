和碩擴產斥資56億元入主桃園 專家：就業人口紅利添房市活血

和碩（4938）集團今年不僅首度參與的COMPUTEX以行動宣示從幕後走向台前，為擴張產能，日前更宣布斥資56億元購入宏達電（2498）桃園廠區土地及建物。

信義房屋在地專家表示，該廠距離桃園火車站僅數公里，是發展成熟的工業區，有一定的產業聚落，和碩的進駐，不只為產業增添活血，就業人口紅利也將成為周遭住宅的新動能，預計桃園火車站前後站、龜山乃至鶯歌地區都將受惠。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，桃園是重要的工業大城，擁有完整的產業聚落，大量的就業人口也帶動在地發展，此次和碩購入的廠區屬於龜山工業區，坐落於接壤桃園火車站、八德與鶯歌交界帶。隨和碩積極拓展AI相關業務、北北桃科技產業鍊逐漸成形，估計將吸引更多相關產業進駐，就業人口亦將同步帶動鄰近地區房市。

信義房屋三民店經理傅靖傑表示，龜山工業區腹地遼闊，工業區的就業人口會往鄰近自身上班的廠區找房，因此包括火車站、龜山與鶯歌都是受惠範圍。

特別是俗稱的後站商圈，傅靖傑指出，也就是連接桃園與鶯歌的主要幹道桃鶯路一帶，主因商圈開發已久，生活機能完善，不論食衣住一應俱全，學區也有國中小兩座。交通部分除了火車站，自行開車往國道二號大湳交流道也只要5分鐘左右，是就業人口找房的重點區域。

傅靖傑表示，後站商圈物件屋齡普遍在10~20年左右，以二、三房電梯大樓為主，兩房含車位約25~38坪，總價約1,300~1,500萬元；三房含車位約38~45坪，總價落在1,600~1,800萬元間。

傅靖傑分析，同樣擁有臨火車站的地利之便，由於過去在地桃園人比較偏愛有多家百貨座落的前站，差不多大小的物件，前站兩房含車大概要1,600~1,800萬元，而三房含車總價更要到2,000萬元以上，僅一個鐵軌之隔，後站顯得CP值較高，因此吸引除了龜山工業區的就業族群之外，更有不少雙北通勤族、在地換屋族前來尋屋。

傅靖傑指出，目前桃園火車站正在進行三鐵共構及鐵路地下化工程，綠線在表定2029年通車後，火車站一帶交通將大幅升級，捷運可直通八德、藝文特區、機場以及鶯歌，對通勤族來說是一大福音；此外，鐵路地下化完工後，城市面貌獲得修補，預計前後站房價將漸趨一致。