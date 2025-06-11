地牛翻身！中科管理局表示：園區台積電等大廠回覆均無異常
11日晚間7點台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，氣象署發布國家級警報，台中市震度約3級；中科管理局經初步調查，園區大廠包括台積電（2330）、友達（2409）（台中、后里廠）、台灣美光、華邦（2344）、台灣康寧、矽品（中科、二林）等皆回覆無異常。
中科所屬各園區供水、供電及公共設施也未受影響；另外，園區所屬污水處理廠正常運作。中科管理局表示，將持續監控各園區狀況，如有災情立即通報。
中科管理局表示，中科園區台積電等高科技大廠，機台均設有精密定位系統，一般地震強度達四級以上，會自動停機。目前，台中市震度約3級，尚無發現有廠商通報異常。
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