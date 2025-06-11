快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

地牛翻身！中科管理局表示：園區台積電等大廠回覆均無異常

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
11日晚間7點台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，氣象署發布國家級警報，台中市震度約3級；中科管理局經初步調查，園區大廠台積電等皆回覆無異常。（路透）
11日晚間7點台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，氣象署發布國家級警報，台中市震度約3級；中科管理局經初步調查，園區大廠台積電等皆回覆無異常。（路透）

11日晚間7點台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，氣象署發布國家級警報，台中市震度約3級；中科管理局經初步調查，園區大廠包括台積電（2330）、友達（2409）（台中、后里廠）、台灣美光、華邦（2344）、台灣康寧、矽品（中科、二林）等皆回覆無異常。

中科所屬各園區供水、供電及公共設施也未受影響；另外，園區所屬污水處理廠正常運作。中科管理局表示，將持續監控各園區狀況，如有災情立即通報。

中科管理局表示，中科園區台積電等高科技大廠，機台均設有精密定位系統，一般地震強度達四級以上，會自動停機。目前，台中市震度約3級，尚無發現有廠商通報異常。

地震 台積電 中科

延伸閱讀

晚間七點強震 台積電：均未達疏散標準、產線正常

花蓮外海19時芮氏規模6.4地震 科技廠無恙

台積電12日除息 大盤點數將蒸發約36點

台積電等十檔個股12日除息 加權指數減少約42點

相關新聞

安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案

宜鼎國際集團旗下子公司安提國際於6月11日至12日，在巴黎舉行NVIDIA GTC Paris 2025展出多款專為嵌入...

和碩擴產斥資56億元入主桃園 專家：就業人口紅利添房市活血

和碩（4938）集團今年不僅首度參與的COMPUTEX以行動宣示從幕後走向台前，為擴張產能，日前更宣布斥資56億元購入宏...

地牛翻身！中科管理局表示：園區台積電等大廠回覆均無異常

11日晚間7點台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，氣象署發布國家級警報，台中市震度約3級；中科管理局經初步調查，園區大廠...

台灣東部外海611地震 台積電廠區未達疏散標準

今日晚上7時台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，新竹區域為2/3級，外界關注廠區影響，依據台積電（23...

晚間七點強震 台積電：均未達疏散標準、產線正常

今（11）日晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，台積電晚間表示，因台南、嘉義和新竹最大震度僅達3級，均未達疏散標準，依規...

供應商遭控欠工程款...恐影響綠電進度 台積電回應了

媒體報導台積電（2330）綠電供應商誠新遭控積欠工程款逾十億元恐影響台積ESG綠電進度，對此台積電今日傍晚回應本報記者提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。