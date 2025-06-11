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台灣東部外海611地震 台積電廠區未達疏散標準

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
今日晚上7時台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，依據台積電（2330）晚間回應說明，廠區未達疏散標準。（路透）
今日晚上7時台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，依據台積電（2330）晚間回應說明，廠區未達疏散標準。（路透）

今日晚上7時台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，花蓮最大震度4級，新竹區域為2/3級，外界關注廠區影響，依據台積電（2330）晚間回應說明，廠區未達疏散標準。

根據中央氣象署資料顯示，今天晚上19時00分在台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，地震深度為30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里。

地震 台積電

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