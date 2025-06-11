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花蓮外海19時芮氏規模6.4地震 科技廠無恙

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

今晚19時許，花蓮外海發生芮氏規模6.4地震，全台有感。南科管理局局長鄭秀絨晚間表示，地震儀測值：臺南園區3級、高雄園區2級、楠梓園區2級，各園區廠商及新建工程皆無影響。竹科管理局亦表示，各園區無恙。

面板大廠友達（2409）表示，第一時間各廠務系統正常。個別機台狀況尚待逐一統計中。

根據中央氣象局公告，這起地震竹科及南科所在縣市最大震度大多為3級、新竹市為2級，均未達需疏散人員標準。

面板 竹科 科技業 地震 友達 南科

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