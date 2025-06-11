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芮氏規模6.4地震 聯電、南亞科表示不受影響
中央氣象署最新資訊，11日晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），對此，晶圓代工業者聯電（2303）表示，工廠的產線不受影響，記憶體業者南亞科（2408）則說，在可控範圍內。
觀察業績面，聯電5月營收194.8億元，月減4.7%、年減0.1%，為同期第三高。累計前五月營收977.94億元，年成長4.17%，續創同期次高。
南亞科今年5月營收來到33.33億元，月增6.87%，較去年同期微減0.54%，來到近11個月以來新高；累計今年前五月營收136.4億元，年減15.07%。
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