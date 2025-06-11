供應商遭控欠工程款...恐影響綠電進度 台積電回應了
媒體報導台積電（2330）綠電供應商誠新遭控積欠工程款逾十億元恐影響台積ESG綠電進度，對此台積電今日傍晚回應本報記者提問提出完整說明。
台積電完整回應如下：
「台積公司全球採購策略，是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。有鑑於多源供應方案動態調配，加以已完成購電合約之開發中案場將陸續併網供電，我們不預期此事件對台積公司之再生能源導入計畫會有顯著影響，我們將密切關注後續情勢發展，並透過持續與多家供應商簽署長期綠電採購合約，帶動台灣多元再生能源產業發展，以創造更大的再生能源市場供給。」
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