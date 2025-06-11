藍牙無所不在 2029年全球藍牙裝置出貨估近80億台

國際標準組織藍牙技術聯盟 （Bluetooth Special Interest Group, SIG）公布最新《藍牙市場趨勢報告》，藍牙除廣泛應用在智慧手機及平板電腦上，更將搶進物聯網，驅動全球藍牙裝置從2025年的超過53億台，預估2029年將成長至近80億台。

藍牙技術聯盟《藍牙市場趨勢報告》預測，2025年藍牙裝置出貨量將超過53億台，並在2029年達到近80億台。目前，藍牙雙模式（Dual-Mode）裝置仍占主導地位，特別是在智慧手機和平板電腦中。同時，低功耗藍牙（Bluetooth LE）裝置持續快速成長，預計未來五年出貨量年均複合成長率將達22%（CAGR）。

去年藍牙聯盟推出的藍牙通道探測（Bluetooth Channel Sounding），具備高度安全性且能進行精密測距的功能，可望提升藍牙互連裝置的便利性、安全性與安全保障。藉由藍牙通道探測，新一代以行動裝置為基礎、安全且可靠的出入管制系統，正逐步應用於車輛、住宅、商業辦公室等場景，簡化出入程序，同時也加強安全防護。

此外，藍牙聯盟指出，未來預計推出的功能包括超低延遲的人機介面裝置（Human interface device, HID）、高資料傳輸量（High data throughput, HDT）、藍牙®LE音訊技術的功能強化、高頻段下的藍牙運作能力等，也將進一步塑造無線通訊的未來。

藍牙聯盟表示，藍牙技術在各行各業中促進無縫連接，推動世界邁向更永續、高效、易於使用、健康且便利的未來。藍牙不僅驅動各大產業轉型，也透過更智慧、更節能的應用，協助企業節省成本，並實現對環境更友善的發展。

藍牙技術聯盟執行長Neville Meijers表示，藍牙不僅是一項技術，更是一個由全球頂尖人才與組織所組成的社群，我們的共同願景是滿足基本的連接需求。

藍牙技術聯盟是負責推動、保護及促進全球連接標準「藍牙技術」的國際標準開發組織，擁有超過40,000家企業會員。