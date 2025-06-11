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呼應外資企業建議 立委也盼政府檢討能源政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

立委許宇甄11日表示，美國商會發布《2025台灣白皮書》警告台灣正面臨「缺乏基載電力具體規畫」的結構性挑戰。這不僅是能源管理上的瑕疵，若政府有錯誤的能源規劃，將導致台灣在全球投資者眼中，半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險、價格偏高，侵蝕台灣既有的相對優勢，失去最強科技島的信譽與競爭力。

許宇甄認為，隨著AI、量子運算、半導體等高耗能產業迅速擴張，穩定的基載電力將是企業繼續深耕台灣的生死關鍵。但台灣在核能除役與限縮燃煤的雙重壓力下，基載電力供給出現明顯缺口。政府對於合理價格且穩定的電力來源，尚無具體規劃，這才是台灣的結構性風險。

許宇甄提醒，今年初商業景氣調查中，能源議題被外商列為最關切、最希望中央政府優先處理的政策項目，也反映出企業界對台灣能源能否穩定供應存有疑慮。

許宇甄指出，尤其台積電（2330）領導的半導體供應鏈涵蓋數千家中小企業，每一度電都牽動全球科技命脈；當這些產業巨擘對台灣電力系統產生不信任感，台灣科技島的根基將不只是動搖，而是會逐步崩解。

許宇甄提到，根據《2025台灣白皮書》指出，台灣政府在再生能源與電網建設上的跨部會協調幾乎癱瘓，法規模糊不透明、核准流程繁瑣拖沓，更無中央統籌平台負責整體規劃與推動。

許宇甄擔憂，非核家園並非台灣能源轉型的終點，而是可能成為台灣失去科技優勢的起點。她呼籲，能源政策是國家安全與產業發展的穩定支柱，政府若真心重視半導體產業、重視與國際夥伴的互信，應傾聽來自產業與國際社會的真實聲音，重新檢視能源政策。

許宇甄 美國商會 國民黨 台積電 半導體

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