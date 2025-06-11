Switch 2帶動消費 橘子旗下電商遊戲品類業績增近九成

迎接暑假，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！橘子集團（6180）旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業績平均可較前月成長2成。今年5月更因Nintendo Switch 2發表，提前帶動電玩遊戲品類業績暴增近9成，加上VTuber動漫周邊帶動搶購熱潮，5月全站整體業績已較前月成長近1成！看好今年暑假買氣，致力於打造「線上秋葉原」購物橘子即日起推出「618大感謝祭」，天天享不同優惠，包括限時三天搶618折價券、熱門Switch與PS5遊戲片整點限量只要618元！此外，618當天使用指定支付還可直接賺18%回饋，讓ACGN族群享受線上秋葉原提供的快樂暑假！

熱門動畫電影接力上映帶動周邊買氣 Nintendo Switch 2新機帶動客單翻倍成長

今年暑假檔迎來《膽大黨：邪視》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》、《鬼滅之刃 無限城篇》等動畫大作，帶動近兩周周邊買氣成長2倍，其中最熱門的商品類別包括柯南模型公仔、鬼滅角色立牌、聯名T-shirt，帶動線上抽一番賞、胸章的熱銷紀錄。暑假期間最受歡迎的遊戲類商品，今年受惠於Nintendo Switch 2新機發表，全站遊戲類商品業績較上月成長近9成、客單價翻倍成長。其中，最熱門商品包括Switch專用手把、主機收納包、遊戲卡盒最受歡迎，遊戲則以《薩爾達傳說：王國之淚》、《瑪利歐賽車9》、《寶可夢傳說Z-A》雄踞Top 3熱賣榜。此外，為回饋粉絲支持，購物橘子特別包場《名偵探柯南：獨眼的殘像》電影場次，6/15前凡於官方粉絲專業完成指定任務，就有機會與ACGN圈人氣KOL一同觀影，現場更準備專屬寵粉驚喜包與獨家打卡禮！

虛擬偶像風潮每年500億觀看席捲全球 VTuber 演唱會應援周邊粉絲掃貨支持

全球掀起VTuber虛擬偶像風潮，每年平均達500億次觀看。搶攻VTuber商機，購物橘子獨家推出虛擬偶像周邊，更引進日本VTuber經紀公司hololive旗下人氣成員噶嗚·古拉紀念商品如壓克力立牌、特別紀念CD、限量簽名T-shirt等粉絲必收夢幻逸品；以及台灣人氣VTuber 浠Mizuki今年7月將舉辦《Luminous》演唱會，獨家販售周邊應援毛巾、角色徽章組、限量壓克力板等演唱會商品登上熱銷TOP 3，買氣較平時增加5倍。後續更將引進虛擬偶像公司「預見娛樂」、「雲際線」等旗下藝人限定商品，喜歡的粉絲千萬別錯過！