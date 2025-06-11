快訊

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

Switch 2帶動消費 橘子旗下電商遊戲品類業績增近九成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
橘子集團董事長劉柏園。圖／橘子集團提供
橘子集團董事長劉柏園。圖／橘子集團提供

迎接暑假，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！橘子集團（6180）旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業績平均可較前月成長2成。今年5月更因Nintendo Switch 2發表，提前帶動電玩遊戲品類業績暴增近9成，加上VTuber動漫周邊帶動搶購熱潮，5月全站整體業績已較前月成長近1成！看好今年暑假買氣，致力於打造「線上秋葉原」購物橘子即日起推出「618大感謝祭」，天天享不同優惠，包括限時三天搶618折價券、熱門Switch與PS5遊戲片整點限量只要618元！此外，618當天使用指定支付還可直接賺18%回饋，讓ACGN族群享受線上秋葉原提供的快樂暑假！

熱門動畫電影接力上映帶動周邊買氣 Nintendo Switch 2新機帶動客單翻倍成長

今年暑假檔迎來《膽大黨：邪視》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》、《鬼滅之刃 無限城篇》等動畫大作，帶動近兩周周邊買氣成長2倍，其中最熱門的商品類別包括柯南模型公仔、鬼滅角色立牌、聯名T-shirt，帶動線上抽一番賞、胸章的熱銷紀錄。暑假期間最受歡迎的遊戲類商品，今年受惠於Nintendo Switch 2新機發表，全站遊戲類商品業績較上月成長近9成、客單價翻倍成長。其中，最熱門商品包括Switch專用手把、主機收納包、遊戲卡盒最受歡迎，遊戲則以《薩爾達傳說：王國之淚》、《瑪利歐賽車9》、《寶可夢傳說Z-A》雄踞Top 3熱賣榜。此外，為回饋粉絲支持，購物橘子特別包場《名偵探柯南：獨眼的殘像》電影場次，6/15前凡於官方粉絲專業完成指定任務，就有機會與ACGN圈人氣KOL一同觀影，現場更準備專屬寵粉驚喜包與獨家打卡禮！

虛擬偶像風潮每年500億觀看席捲全球 VTuber 演唱會應援周邊粉絲掃貨支持

全球掀起VTuber虛擬偶像風潮，每年平均達500億次觀看。搶攻VTuber商機，購物橘子獨家推出虛擬偶像周邊，更引進日本VTuber經紀公司hololive旗下人氣成員噶嗚·古拉紀念商品如壓克力立牌、特別紀念CD、限量簽名T-shirt等粉絲必收夢幻逸品；以及台灣人氣VTuber 浠Mizuki今年7月將舉辦《Luminous》演唱會，獨家販售周邊應援毛巾、角色徽章組、限量壓克力板等演唱會商品登上熱銷TOP 3，買氣較平時增加5倍。後續更將引進虛擬偶像公司「預見娛樂」、「雲際線」等旗下藝人限定商品，喜歡的粉絲千萬別錯過！

電玩 買氣 橘子 暑假 動畫 Switch Nintendo

延伸閱讀

全台最夯名園「百日紅花季」來了！贏過林家 朝聖「成美文化園」出發前必看 迎暑假「兒童免費入園」逾1個月

2025東石海之夏暑假登場 玖壹壹7月19日開唱

嶺東科大設動漫學程辦活動 展現動漫遊戲美術實力

開箱變吃播？VTuber Nimi試舔Switch 2卡匣：我喜歡

相關新聞

爸不懂清大兒不屑台積電想去「小公司」 內行人：等級在業界橫著走

台積電薪資福利佳是許多人夢想進入的公司之一，然而近日有名爸爸就表示，兒子即將從清大電機系研究所畢業…

Switch 2帶動消費 橘子旗下電商遊戲品類業績增近九成

迎接暑假，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！橘子集團（6180）旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業...

來毅科技資安防護再升級 榮獲SOC 2 Type II國際認證

網路身分認證安全領導廠商—來毅數位今日宣布，正式通過 SOC 2 (Service Organization Contr...

Google發布Android 16 強化資安保護、訊息通知等功能

Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel 裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多...

凱鈿推企業級PDF解方「LynxPDF」 搶文件管理市場商機

隨著全球企業數位轉型需求持續深化，文件管理安全性與效率要求不斷提升，數位雲端資訊軟體服務業者凱鈿（7737）11日宣布，...

美加大對中管制 未澆息業者建置AI伺服器信心 估今年出貨將達181萬台

全球關稅戰方興未艾，對生成式AI投資回報過慢的質疑，以及美國持續擴大對中國AI運算力的技術、產品封鎖，皆未影響主要業者繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。