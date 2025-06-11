來毅科技資安防護再升級 榮獲SOC 2 Type II國際認證

網路身分認證安全領導廠商—來毅數位今日宣布，正式通過 SOC 2 (Service Organization Controls 2) Type I 及 Type II 認證，這不僅是來毅在資安政策與數據保護實際執行成果的肯定，更彰顯了來毅嚴格落實資安承諾及擴大國際市場版圖的決心，為來毅數位與國際客戶及潛在合作夥伴建立深厚的信任關係，拓展更廣闊的合作前景。

SOC 2 (Service Organization Controls 2) 是由美國註冊會計師協會（AICPA）開發的審計程序，專為服務組織設計，旨在評估其在安全性、可用性、處理完整性、機密性與隱私權等五大信託服務準則。SOC 2 Type II認證已成為許多歐美大型企業、跨國公司，特別是金融服務、醫療保健、科技及雲端服務等高度監管行業，在選擇供應商時衡量的關鍵指標之一。通過SOC2 Type II認證是來毅數位強化國際市場競爭力的指標之一，對於尋求安全且值得信賴的供應商的全球性企業而言，SOC 2 Type II 認證能有效降低供應鏈資安風險，特別是在歐美等對資安合規性要求嚴格的地區，能夠爭取更多合作機會，進而支持營運成長。

來毅數位以自有研發的創新技術為核心，為客戶提供多元化的網路身分認證軟體系統及應用方案。主要產品為 Keypasco身分驗證解決方案，涵蓋了業界領先的零信任網路存取認證 (ZTNA)、多因素認證 (MFA) 及FIDO等先進技術。這些方案不僅具備兼顧使用者隱私保護、操作簡便、高安全強度等獨特優勢，更能靈活滿足各種應用場域及不同安全等級的需求，提供企業客戶有效構築堅不可摧的資安防線，確保數位資產的安全無虞。

來毅數位總經理林欣怡表示，能通過SOC 2 Type II認證，不僅證明來毅對資訊安全和合規性的追求與承諾，更有助於降低供應鏈資安風險，與客戶、合作夥伴、投資者和監管機構之間建立深厚的信任。未來，來毅將持續為所有合作夥伴提供最堅實的資安後盾，共同迎向數位轉型的嶄新挑戰。