Google發布Android 16 強化資安保護、訊息通知等功能
Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多手機品牌裝置。這是Android 近年來最早發布的一次主要版本更新。
據外電報導，Google最新的Pixel 10系列手機也預計在8月公布，預期也搭載Android 16，亮點為首度使用台積電（2330）代工生產的晶片。
Android 16使用全新 Material 3 Expressive設計，帶來許多更貼近使用者需求的實用功能。四大重點摘要包括 ：一、Android 16率先在Pixel裝置推出，透過「最新即時資訊」與自動分類整合通知，提升使用效率。二、為助聽器用戶新增原生控制功能，並支援在嘈雜環境下切換使用手機麥克風收音。三、提升平板裝置生產力，透過與三星合作，開發「電腦分割視窗」功能，讓平板可多視窗操作。四、透過「進階保護」功能增加裝置安全，抵擋網路攻擊、惡意應用程式、不安全網站及詐騙電話等威脅。
透過「最新即時資訊（Live Updates）」，在螢幕上掌握外送或叫車服務的最新進度。目前正與相關應用程式夥伴合作，把這項便利功能拓展到 Android 生態系，包含三星的Now Bar、OPPO 與 OnePlus 的 Live Alerts。並將來自同一個應用程式的通知自動分類整合，介面更顯簡潔、有條理。
Android 16也會為助聽器使用者帶來全新體驗。目前支援LE Audio的助聽器大多使用內建、面向前方的麥克風來接收音訊。這個麥克風的設計是為了接收講話對象的聲音，而不是使用者本人的聲音。現在，當使用者身處吵雜的環境時，可以切換成使用手機上的麥克風進行收音，獲得更清晰的通話體驗。Android 16 中推出原生助聽器控制功能，可以直接在 Android 手機上控制助聽器的音量等設定，帶來更簡單、一致的使用體驗。
另外，可以在 Android 16 上啟用 Google最強大的行動裝置防護功能「進階保護 」，能啟動一系列的裝置安全功能，保護免於網路攻擊、惡意應用程式、不安全網站和詐騙電話等威脅。
在Android 16中，Google與三星密切合作，開發出「電腦分割視窗（desktop windowing）」功能，這是一種在大螢幕裝置上與應用程式互動的全新方式。除了單一應用程式和分割畫面模式外，也可以在一個螢幕上開啟、移動和調整多個應用程式視窗的大小，就像使用桌上型電腦一樣，在不同應用程式間切換工作時更加得心應手。這項功能將於今年稍晚開放支援更多相容裝置。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言