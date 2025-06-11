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Google發布Android 16 強化資安保護、訊息通知等功能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多手機品牌裝置。圖／美聯社
Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多手機品牌裝置。圖／美聯社

Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多手機品牌裝置。這是Android 近年來最早發布的一次主要版本更新。

據外電報導，Google最新的Pixel 10系列手機也預計在8月公布，預期也搭載Android 16，亮點為首度使用台積電（2330）代工生產的晶片。

Android 16使用全新 Material 3 Expressive設計，帶來許多更貼近使用者需求的實用功能。四大重點摘要包括 ：一、Android 16率先在Pixel裝置推出，透過「最新即時資訊」與自動分類整合通知，提升使用效率。二、為助聽器用戶新增原生控制功能，並支援在嘈雜環境下切換使用手機麥克風收音。三、提升平板裝置生產力，透過與三星合作，開發「電腦分割視窗」功能，讓平板可多視窗操作。四、透過「進階保護」功能增加裝置安全，抵擋網路攻擊、惡意應用程式、不安全網站及詐騙電話等威脅。

透過「最新即時資訊（Live Updates）」，在螢幕上掌握外送或叫車服務的最新進度。目前正與相關應用程式夥伴合作，把這項便利功能拓展到 Android 生態系，包含三星的Now Bar、OPPO 與 OnePlus 的 Live Alerts。並將來自同一個應用程式的通知自動分類整合，介面更顯簡潔、有條理。

Android 16也會為助聽器使用者帶來全新體驗。目前支援LE Audio的助聽器大多使用內建、面向前方的麥克風來接收音訊。這個麥克風的設計是為了接收講話對象的聲音，而不是使用者本人的聲音。現在，當使用者身處吵雜的環境時，可以切換成使用手機上的麥克風進行收音，獲得更清晰的通話體驗。Android 16 中推出原生助聽器控制功能，可以直接在 Android 手機上控制助聽器的音量等設定，帶來更簡單、一致的使用體驗。

另外，可以在 Android 16 上啟用 Google最強大的行動裝置防護功能「進階保護 」，能啟動一系列的裝置安全功能，保護免於網路攻擊、惡意應用程式、不安全網站和詐騙電話等威脅。

在Android 16中，Google與三星密切合作，開發出「電腦分割視窗（desktop windowing）」功能，這是一種在大螢幕裝置上與應用程式互動的全新方式。除了單一應用程式和分割畫面模式外，也可以在一個螢幕上開啟、移動和調整多個應用程式視窗的大小，就像使用桌上型電腦一樣，在不同應用程式間切換工作時更加得心應手。這項功能將於今年稍晚開放支援更多相容裝置。

手機 Google Android

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