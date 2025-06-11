凱鈿推企業級PDF解方「LynxPDF」 搶文件管理市場商機

隨著全球企業數位轉型需求持續深化，文件管理安全性與效率要求不斷提升，數位雲端資訊軟體服務業者凱鈿（7737）11日宣布，推出全新企業級文件管理產品「LynxPDF」。團隊表示，這是一款專為企業打造的一站式PDF解決方案，主打「高彈性部署」和「高安全性」，具有文件編輯、轉檔、簽署、加密等功能，並支援離線辦公、私有化部署、批次處理與SSO（單一登入）等企業級服務。

團隊透露，該產品深度整合AI文件處理技術，具備智能識別文件、圖像與表格資訊的先進能力，提升資料擷取效率並降低人為錯誤，協助企業在數位轉型過程中有效提升生產力並保障資料安全，同時針對企業客戶提供在地化技術支援服務，積極拓展全球市場，助企業穩健邁向智能文件管理新時代。

面對企業在文件管理領域普遍遭遇的功能分散、安全合規挑戰與系統整合複雜等痛點，市場對整合性企業文件處理解決方案需求急速成長。LynxPDF正是針對這些核心需求精心打造，為企業提供兼具安全性與成本效益的數位轉型基礎設施。

凱鈿創辦人兼董事長蘇柏州表示，「LynxPDF代表我們在企業文件數位轉型領域的重要戰略里程碑，憑藉多年PDF底層技術及自主開發的深厚基礎，我們為市場提供真正具備彈性部署、符合企業資安需求與成本優勢的解決方案，協助企業在數位化轉型進程中同步提升資料安全防護與營運效率。」

凱鈿是全球少數擁有PDF底層開發技術的軟體服務商，並累積多年在文件處理與數位工作流程的市場經驗，作為具備完整自主開發能力的技術廠商，凱鈿在文件處理核心技術方面建立顯著競爭優勢。LynxPDF 除了提供私有化部署、高度安全性及在地化技術支援的整合型文件解決方案，更導入 AI 技術，具備智慧擷取文件、圖片與表格等關鍵資訊的能力，協助企業自動化處理流程，減少人工輸入錯誤並大幅提升資料處理效率。藉由 AI 化的文件工作流程，LynxPDF 協助企業實現更高的營運效率與決策速度。

凱鈿瞄準全球企業市場布局，這次推出LynxPDF是針對企業市場所打造的PDF旗艦產品， 主打企業客戶、政府以及教育單位等高價值市場，產品支援多語系設計，除台灣市場外，也同步展開全球布局。凱鈿已攜手多家海外代理經銷夥伴推動 LynxPDF 進入歐亞與北美市場，並提供在地技術支援，瞄準對私有化部署與文件資安有高度需求的企業客戶，持續深化企業數位工作流程。