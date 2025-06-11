快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

爸不懂清大兒不屑台積電想去「小公司」 內行人：等級在業界橫著走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸對清大電機系畢業的兒子，放棄進入台積電的選擇感到不解。（聯合報系資料照片）
一名爸爸對清大電機系畢業的兒子，放棄進入台積電的選擇感到不解。（聯合報系資料照片）

台積電薪資福利佳是許多人夢想進入的公司之一，然而近日有名爸爸就表示，兒子即將從清大電機系研究所畢業，跟兒子討論工作時，以為兒子會選擇台積電或鴻海，沒想到兒子卻面露「不屑」態度，直接表明要去另一家IC設計大廠。

該名50歲爸爸在Dcard以「兒子一直想去他想去的公司」為題發文表示，與兒子關係一般般，由於最近兒子從清大電機系研究所畢業，他好意詢問兒子有沒有要去台積電上班，兒子卻說不想去，並透露想去一間晶片設計公司。

爸爸還對兒子說，有朋友在鴻海上班，看能不能帶他進去，結果兒子很不屑地看著他說不想去。兒子的反應讓他很受傷，這位爸爸表示很不理解兒子的想法，「他有必要這麼不屑看我嗎？我只是給他意見而已」。

文章底下吸引不少產業界人士留言，有人指出，「不是新聞常報導的公司就是好公司，沒有要冒犯，但在科技業多的是外行人不了解的公司，台清交電資的學生通常首選絕對不會是台積電，甚至是鴻海」。

還有人直言，原po兒子選擇的瑞昱非一般小公司，「對於做晶片設計的學生來說，可是一線的頂尖公司，薪資也非常高」、「瑞昱的薪水等級絕對是讓台積哭暈在廁所的」、「瑞昱雖然資本額70億左右，好歹是全球10大IC設計公司」、「有瑞昱IC設計的資歷，幹個幾年累積足夠的經驗，全世界IC設計大廠哪裡都能去」、「你兒子口中那個瑞開頭的小公司，在業界可是橫著走的喔」。

其他人則認為「不知道為啥長輩都會覺得自己的意見很重要」、「你兒子都成年了，你還想控制他去哪間公司，這樣會害他長不大」、「如果你家裡救濟狀況還可以，不需要孩子拿錢回家，小公司也常常是好選擇，剛出社會學習技能最重要」。

原po在留言中也回應網友，「沒有控制，只是給他建議，如果去小公司有點可惜，待遇或許比較差，但我不會逼他」。

延伸閱讀

0050分割最後交易日她「落袋為安」 網嘆違背初衷曝未來飆漲價位

念電資碩士一路到科技業工作都不快樂！ 他嘆走錯路：寧去飲料店月領3萬

年息60%月領10萬…爸爸40多歲同事靠「1平台」退休 他憂：收割起手式？

相關新聞

爸不懂清大兒不屑台積電想去「小公司」 內行人：等級在業界橫著走

台積電薪資福利佳是許多人夢想進入的公司之一，然而近日有名爸爸就表示，兒子即將從清大電機系研究所畢業…

Switch 2帶動消費 橘子旗下電商遊戲品類業績增近九成

迎接暑假，動漫遊戲大作齊發搶攻夏季商機！橘子集團（6180）旗下電商平台「購物橘子」觀察，每年鄰近暑假站上動漫周邊商品業...

來毅科技資安防護再升級 榮獲SOC 2 Type II國際認證

網路身分認證安全領導廠商—來毅數位今日宣布，正式通過 SOC 2 (Service Organization Contr...

Google發布Android 16 強化資安保護、訊息通知等功能

Google宣布正式推出最新手機作業系統Android 16，率先在支援的Pixel 裝置機型上推出，今年稍晚開放給更多...

凱鈿推企業級PDF解方「LynxPDF」 搶文件管理市場商機

隨著全球企業數位轉型需求持續深化，文件管理安全性與效率要求不斷提升，數位雲端資訊軟體服務業者凱鈿（7737）11日宣布，...

美加大對中管制 未澆息業者建置AI伺服器信心 估今年出貨將達181萬台

全球關稅戰方興未艾，對生成式AI投資回報過慢的質疑，以及美國持續擴大對中國AI運算力的技術、產品封鎖，皆未影響主要業者繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。