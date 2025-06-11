爸不懂清大兒不屑台積電想去「小公司」 內行人：等級在業界橫著走

台積電薪資福利佳是許多人夢想進入的公司之一，然而近日有名爸爸就表示，兒子即將從清大電機系研究所畢業，跟兒子討論工作時，以為兒子會選擇台積電或鴻海，沒想到兒子卻面露「不屑」態度，直接表明要去另一家IC設計大廠。

該名50歲爸爸在Dcard以「兒子一直想去他想去的公司」為題發文表示，與兒子關係一般般，由於最近兒子從清大電機系研究所畢業，他好意詢問兒子有沒有要去台積電上班，兒子卻說不想去，並透露想去一間晶片設計公司。

爸爸還對兒子說，有朋友在鴻海上班，看能不能帶他進去，結果兒子很不屑地看著他說不想去。兒子的反應讓他很受傷，這位爸爸表示很不理解兒子的想法，「他有必要這麼不屑看我嗎？我只是給他意見而已」。

文章底下吸引不少產業界人士留言，有人指出，「不是新聞常報導的公司就是好公司，沒有要冒犯，但在科技業多的是外行人不了解的公司，台清交電資的學生通常首選絕對不會是台積電，甚至是鴻海」。

還有人直言，原po兒子選擇的瑞昱非一般小公司，「對於做晶片設計的學生來說，可是一線的頂尖公司，薪資也非常高」、「瑞昱的薪水等級絕對是讓台積哭暈在廁所的」、「瑞昱雖然資本額70億左右，好歹是全球10大IC設計公司」、「有瑞昱IC設計的資歷，幹個幾年累積足夠的經驗，全世界IC設計大廠哪裡都能去」、「你兒子口中那個瑞開頭的小公司，在業界可是橫著走的喔」。

其他人則認為「不知道為啥長輩都會覺得自己的意見很重要」、「你兒子都成年了，你還想控制他去哪間公司，這樣會害他長不大」、「如果你家裡救濟狀況還可以，不需要孩子拿錢回家，小公司也常常是好選擇，剛出社會學習技能最重要」。

原po在留言中也回應網友，「沒有控制，只是給他建議，如果去小公司有點可惜，待遇或許比較差，但我不會逼他」。