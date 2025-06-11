美加大對中管制 未澆息業者建置AI伺服器信心 估今年出貨將達181萬台
全球關稅戰方興未艾，對生成式AI投資回報過慢的質疑，以及美國持續擴大對中國AI運算力的技術、產品封鎖，皆未影響主要業者繼續大舉投入建置AI資料中心，大型語言模型(LLM)效能與應用持續發展，仍吸引業者不斷投資並採購AI伺服器。DIGITIMES預估，2025年全球AI伺服器出貨將達181萬台，而搭載高頻寬記憶體(HBM)的高階AI伺服器出貨則將突破百萬台大關，較2024年成長四成。
以高階AI伺服器的採購對象而言，因商用GPU叢集(cluster)效能進展迅速，以及部分雲端用戶加快AI ASIC採用步調，預期2025年北美大型雲端業者的採購比重將回升至七成。企業客戶2025年採購佔比預期維持在2成，主因關稅戰及景氣不明，對企業總體IT資本支出影響顯著。中系雲端業者2025年因受美國啟動H20禁運影響，出貨比重恐降至不足一成。
DIGITIMES指出，2025年高階AI伺服器採購量成長最快的預估為甲骨文(Oracle)，主因甲骨文為OpenAI的星際之門計畫(Stargate Project)合作業者中最積極者之一；而北美四大雲端業者2025年仍將採購大量高階AI伺服器，並以微軟(Microsoft)採購成長幅度最高，將近8成；Google採購量預期仍將排名第一，但其採購速度將為四大業者中最慢；品牌業者表現將以戴爾(Dell)最佳，其2025年出貨將破10萬台，主因北美Tier 2客戶包括xAI將大舉增加GB200與GB300機櫃訂單。
由於GB200/GB300機種出貨佔比將從2024年接近0%，大幅成長至近4成，與GB200主板、整機、機櫃相關的台系代工廠皆將顯著受惠，其中，鴻海2025年在主機板(L6)產量的排名將由2024年的第四上升至第一。在整機系統生產(L10)方面，長期與Google合作的Celestica占比仍將維持第一，但廣達、鴻海、緯創的佔比亦將大幅提升。
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