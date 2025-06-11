念電資碩士一路到科技業工作都不快樂！ 他嘆走錯路：寧去飲料店月領3萬

不少人嚮往高科技產業的薪資和福利，穩定的職涯發展也持續吸引了眾多年輕人投入。然而一名網友卻感嘆一般人大都對科技業有迷思想像，因為很多人念電資碩士不快樂，到科技業工作也不快樂，「有沒有一種可能，那就是我們早就走錯路了？」

原po於Dcard表示，「或許我們高職輟學就出社會當業務更適合，或者一開始就應該選擇文組然後找個輕鬆的工作躺平，找個理由啃老，隨便找個工作平凡過一生，跟著堂口大哥做事，去巷口機車行當學徒、做水電、做粗工、當老師、當計程車司機、當公車司機、當醫生、當律師、當教授」。

「一開始就念研究所然後跑去科技業，會不會走錯路了？」原po甚至自我懷疑，是不是根本不需要那麼多錢？假使今天是在飲料店工作，一個月領3萬多，下班打遊戲，假日睡整天，這樣過到50歲也很不錯，根本沒必要來科技業。原po也問大家，「如果能重來，你還會選科技業嗎？」

文章底下吸引不少討論，有人直言，「我覺得任何科系都有類似的事，這是台灣的文化造成的，並不是單一產業的問題。主要是台灣太不尊重專業，薪資給很低、高工時、房價高，這樣的生活方式，全球只有台灣人受得了」。

還有人勸原po，「你現在科技業辭職也能去飲料店啊，哪需要重來？」原po則回，「但是科技業人有很多包袱，學歷包袱，工作包袱，導致他們幾乎踏不出去」。

其他人則認為，「如果連現在這包袱都丟不掉，那我相信就算重來你還是會重蹈覆轍的，人生需要的是改變」、「念電資不快樂可以來念物理，學生時期會很快樂。出社會如果不想去科技業，還可以選比科技業輕鬆一點的研究單位」。

不過也有人表示，「能不能躺平是看你對收入的需求，家裡有礦或是低物慾的人無論讀什麼都可以躺平，相對來講要靠自己又沒辦法忍受量入為出的人，讀理組還是比較容易滿足需求」、「一個月3萬怎麼快樂？每天都為錢煩惱，連吃滷肉飯加蛋都要考慮半天，這種生活你撐得下去？」