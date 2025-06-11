聰泰股東會／輝達帶入大量 AI 客戶 業績今年優於去年
聰泰（5474）11日舉行股東會，總經理林宏沛表示，全球人工智慧（AI）潮流勢不可擋，透過輝達（NVIDIA）新平台，帶來大量AI客戶，目前已經有上百家AI客戶，客戶回購率今年穩定增溫至三成，同時，輝達平台專案貢獻倍數成長，今年業績兩位數成長，優於去年。
聰泰是AI影像採集卡專家，隨著邊緣AI與機器人產業崛起，該公司的影像採集技術，已經成為AI的眼睛與大腦，該公司5月營收1.36億元，月增15.4%、年增42.6%，創下近21個月新高，今年前五個月營收為5.41億元，年增0.88%，創下近三年同期新高。
林宏沛指出，今年新客戶以AI機器人、無人機、傳統工業、畜牧、零售與健康照護等應用最為明顯，只要是人力短缺的產業，對AI的需求愈明顯，因為必須透過AI來補足人力缺口，並採用該公司的影像與AI技術。
他說，該公司的影像採集技術，已廣泛應用於協作型機器人、無人車、無人機、飛行器等無人載具，以及醫療與半導體精密檢測，提供低延遲、高速傳輸的技術優勢，成為許多國際客戶首選。特別是今年台北國際電腦展釋出的感測器橋接模組（HBS），透過單一光纖同時傳輸4路10K60畫面訊號，受到客戶高度青睞。
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