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今年全球 AI 伺服器出貨181萬台 其中高階機種年增四成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球關稅戰方興未艾，對生成式AI投資回報過慢的質疑，及美國持續擴大對中國AI運算力的技術、產品封鎖，都未影響主要業者繼續大舉投入建置AI資料中心，大型語言模型(LLM)效能與應用持續發展，仍吸引業者不斷投資並採購AI伺服器。DIGITIMES預估，今年全球AI伺服器出貨將達181萬台，搭載高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory；HBM的高階AI伺服器出貨則將突破百萬台大關，較2024年成長四成。

以高階AI伺服器的採購對象而言，因商用GPU叢集(cluster)效能進展迅速，及部分雲端用戶加快AI ASIC採用步調，預期2025年北美大型雲端業者的採購比重將回升至七成。企業客戶2025年採購佔比預期維持在兩成，主因關稅戰及景氣不明，對企業總體IT資本支出影響顯著。中系雲端業者2025年因受美國啟動H20禁運影響，出貨比重恐降至不足1成。

DIGITIMES指出，2025年高階AI伺服器採購量成長最快的預估為甲骨文(Oracle)，主因甲骨文為OpenAI的星際之門計畫(Stargate Project)合作業者中最積極者之一；北美四大雲端業者2025年仍將採購大量高階AI伺服器，並以微軟(Microsoft)採購成長幅度最高，將近8成；Google採購量預期仍將排名第一，但其採購速度將為四大業者中最慢；品牌業者表現將以戴爾(Dell)最佳，其2025年出貨將破10萬台，主因北美Tier 2客戶包括xAI將大舉增加GB200與GB300機櫃訂單。

由於GB200/GB300機種出貨佔比將從2024年接近0%，大幅成長至近四成，與GB200主板、整機、機櫃相關的台系代工廠都將顯著受惠，其中，鴻海2025年在主機板(L6)產量的排名將由2024年的第四上升至第一。在整機系統生產(L10)方面，長期與Google合作的Celestica佔比仍將維持第一，但廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）的佔比亦將大幅提升。

伺服器 AI

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