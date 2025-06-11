億光股東會／董座葉寅夫：下半年穩健成長 碳化矽元件試產
LED封裝大廠億光電子（2393）董事長葉寅夫於11日股東常會後受訪表示，儘管市場挑戰多變，億光仍積極布局新技術，對下半年營運抱持穩健展望。
億光營收主力為可見光及車用，並積極推動高階感測元件。葉寅夫指出，碳化矽元件已進入試產階段，矽光子仍在實驗室階段，預計碳化矽產品將率先在銅鑼廠推出。
面對下半年市場，葉寅夫指出，受關稅與匯率影響甚鉅，尤其匯率對毛利衝擊顯著，他預估每波動1%約影響毛利0.4%，上半年已受影響。不過，他評估關稅對整體營收影響不大，約佔2%至3%。
億光下半年成長動能將來自不可見光與車用，其中不可見光（特別是穿戴裝置模組）表現可望優於汽車應用。葉寅夫預期，穿戴裝置成長可期，今年整體營收將優於去年，動力來自不可見光、汽車及市佔率提升。
他強調，億光憑藉優越的生產成本與良率，具備極佳競爭力，車燈業務亦是主力。
談及碳化矽市場，葉寅夫表示首要挑戰是價格。億光將著重於降低碳化矽及MOSFET產品的生產成本，強調品質與成本控制，有信心走出有利潤的路線。目前億光主要提供分離式元件。
此外，葉寅夫指出，美中科技對抗為車用領域帶來「綠色通道」機會，但實際效益仍需時間顯現。
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