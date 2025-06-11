Excel 遇上 ChatGPT！商研院開班助企業提升資料分析 AI 力

為協助企業提升資料分析與AI應用效能，商研院數位創新學院精心推出「Excel商業數據分析實戰班(結合ChatGPT)」，讓企業專業人士透過Excel與ChatGPT的強大結合，全面提升數據分析效率與決策品質，6月24日前報名享早鳥優惠，現正熱烈報名中。

Excel一直是企業不可或缺的辦公工具，然而，許多人對Excel的認識仍停留在試算表和基礎自動化操作。事實上，自2010年起，微軟便致力於將Excel打造成強大的商業數據分析平台。其中內建的Power Pivot功能，讓使用者能在熟悉的Excel環境中處理大量數據、建立資料模型，並透過DAX語法進行進階分析。不僅提升數據處理效率，更使非技術背景的商業人員也能整合來自不同來源的資料，進行多維度分析，並藉由圖表與樞紐分析表直觀呈現結果，從而做出更精準的決策。

此次課程更進一步導入ChatGPT協作，強化數據處理與分析的智能化程度。以往需花費大量時間手動整理資料、撰寫公式或解讀數據，現在藉由ChatGPT，即可大幅簡化流程。無論是協助清理資料、提供轉換建議，或是即時產出適合的公式與DAX語法，ChatGPT都能協助使用者快速完成分析，並在分析後自動生成摘要報告，提升溝通效率，節省報告撰寫時間。

商研院表示，「Excel商業數據分析實戰班(結合ChatGPT)」將引導學員掌握Power Pivot的核心應用技術，建構強大的Excel數據分析架構，同時活用ChatGPT提升數據處理的準確性與決策的敏捷度，真正發揮Excel作為企業數據分析工具的最大價值。課程時間為7月2日(平日白天)，6月24日前完成報名可享優惠。課程詳情請參閱連結(https://reurl.cc/v0Alv1)，或電洽：7707-4975，人才培育組傅小姐。