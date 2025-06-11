MSI 微星618年中購物戰開跑 活動至29日截止

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Vector 16 HX AI以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，Vector 16 HX AI提供最先進的效能與穩固的穩定性。如同高科技大腦，無論是軟體開發、數據分析或模擬運算，能夠高速且精準地處理複雜數據。Vector 16 HX AI搭載最新Intel Core Ultra處理器、GeForce RTX50系列筆電GPU，具備強大的AI算力支援，透過DLSS 4革命性的神經渲染技術，以前所未有的速度生成圖像，利用AI大幅提升效能，並帶來更佳遊戲畫面品質。

除了頂尖規格，Vector 16 HX AI全新設計的Cooler Boost 5散熱技術，擁有雙風扇與6根散熱導管，為CPU和GPU提供量身打造的散熱解決方案。更大的風扇與加寬散熱導管，即使在緊湊激烈的遊戲中，也能確保最佳效能。

Vector 16 HX AI配備極速傳輸組合，支援最多 2 組 SSD，提供極致的資料處理速度，無論是遊戲還是多工運行，都能發揮極致性能。此外，Vector 16 HX AI擁有最完整的IO連接埠，能支援各種類型的數據傳輸或顯示輸出，提供玩家最大的使用靈活性。兩個Thunderbolt 5連接埠搭載頻寬增強技術，暢享最高120Gbps的傳輸頻寬。

Vector 16 HX AI採用24區RGB全彩背光電競鍵盤，並具備Copilot快捷鍵。WASD熱鍵具備發光與獨特鍵帽設計，為你的遊戲旅程增添個人風格與沉浸感。