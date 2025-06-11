快訊

吳婉君爆「神復合」趙駿亞！申請保護令又同遊 爆料者：有刻意在避

洛杉磯擬今起實施宵禁！市長證實1小時內宣布「適用部分地區」

電影如何記憶東德？紀錄片詩人再現共產時代景象

資安新創 Turing Space 設歐洲總部 進軍數位信任市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

專注於電子身分認證（eID）與數位憑證技術的全球資安新創Turing Space（圖靈信任）成立五週年，宣布歐洲總部Turing Europe11日在海牙正式啟動營運。2025 年北約高峰會於海牙舉行，Turing Space呼應歐洲在強化資安韌性、資料主權及關鍵基礎建設保護方面的整體政策方向，也回應了當前全球日益迫切的數位信任、身分自主權（SSI）與跨境驗證需求。

Turing Space創辦人暨執行長胡耀傑表示，面對日益嚴峻的地緣政治緊張與複雜的網路威脅，歐洲各國迫切需要建構可互通且具主權性的數位生態系。公司致力與關鍵利害關係人、國際聯盟及政府機關合作，促進跨境協作無縫接軌，打造互信基礎，支持歐洲安全、經濟韌性與民主價值。

 隨著北約成員國持續強化網路安全、數位身分與防禦準備，Turing Europe能夠支持學經歷證明、個人紀錄及跨國認證的安全發行，確保重要資料流動的安全、效率與主權管理，提供不可竄改、高互通性且重視隱私的數位憑證解決方案。 同時秉持透明性及「隱私即設計」（privacy-by-design）原則，協助歐盟各公部門及高風險產業即時驗證身分、資歷及法規遵循。

此次進軍歐洲市場，得力於荷蘭投資局（NFIA）、 Municipality of The Hague、InnovationQuarter 與 Security Delta（HSD）的全方位協助。荷蘭投資局台北執行局長賴和絲表示：「Turing Space 是臺灣領先的數位服務提供商，與在地重要政府機構密切合作。圖靈提供的服務廣泛應用於核發各類官方證明、執照與許可證，包括企業登記、產業認證及數位身分證明文件等，就像是臺灣的「國家級數位印刷機」。公司亦建置並維護數位身分辨識及電子認證系統，使民眾及企業能夠安全地透過網路取得服務，大幅減少紙本作業並提升服務效率。」

Turing Space成立5週年，已在教育、醫療、金融及地方政府等多個領域部署解決方案，服務超過12個國家，重要客戶包含美國加州大學柏克萊分校及世界衛生組織。此次歐洲啟動標誌著公司致力於打造可擴展且去中心化的公共基礎建設，讓個人、組織與政府能自信、信任且包容地迎接數位時代挑戰。

基礎建設

延伸閱讀

華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

華碩自研後量子密碼演算法 獲美 NIST 親頒 CAVP 認證

獨／懸賞1萬RMB通緝資通電軍？資安圈：國際行情是百萬美元起跳

防止人工智慧失控 頂尖科學家開發監控軟體

相關新聞

3,205億…台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減

新台幣5月強升對科技業衝擊顯現。台積電昨（10）日公布5月合併營收自4月歷史新高回檔，降至3,205.16億元，月減8....

台積新晶圓「化圓為方」拚AI 明年首設CoPoS實驗線

繼CoWoS後，台積電「以方代圓」的CoPoS封裝技術，成為市場矚目焦點。業界傳出，台積電預計在二○二六年設立首條CoP...

亞馬遜投資AI砸200億美元打造資料中心 廣達、緯穎、英業達同步受益

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心，...

安勤2.4億入主誠屏 搶攻專業顯示器商機

工業電腦廠安勤昨（10）日董事會通過策略投資入主誠屏科技，以約2.48億元取得誠屏51%股權成為最大股東，並將誠屏納為安...

Google 改善集水環境 從科技到水源拚企業責任

Google投入在台灣改善集水環境計畫。Google亞太區資料中心公共事務經理尤傑正昨（10）日在官方部落格表示，與環境...

台積電市值大飆升 超越波克夏躍至全球第九大企業

台積電美國存託憑證（ADR）9日收207美元、漲0.89%，推升市值攀高至1.073兆美元，超越「股神」巴菲特旗下波克夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。