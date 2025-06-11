資安新創 Turing Space 設歐洲總部 進軍數位信任市場
專注於電子身分認證（eID）與數位憑證技術的全球資安新創Turing Space（圖靈信任）成立五週年，宣布歐洲總部Turing Europe11日在海牙正式啟動營運。2025 年北約高峰會於海牙舉行，Turing Space呼應歐洲在強化資安韌性、資料主權及關鍵基礎建設保護方面的整體政策方向，也回應了當前全球日益迫切的數位信任、身分自主權（SSI）與跨境驗證需求。
Turing Space創辦人暨執行長胡耀傑表示，面對日益嚴峻的地緣政治緊張與複雜的網路威脅，歐洲各國迫切需要建構可互通且具主權性的數位生態系。公司致力與關鍵利害關係人、國際聯盟及政府機關合作，促進跨境協作無縫接軌，打造互信基礎，支持歐洲安全、經濟韌性與民主價值。
隨著北約成員國持續強化網路安全、數位身分與防禦準備，Turing Europe能夠支持學經歷證明、個人紀錄及跨國認證的安全發行，確保重要資料流動的安全、效率與主權管理，提供不可竄改、高互通性且重視隱私的數位憑證解決方案。 同時秉持透明性及「隱私即設計」（privacy-by-design）原則，協助歐盟各公部門及高風險產業即時驗證身分、資歷及法規遵循。
此次進軍歐洲市場，得力於荷蘭投資局（NFIA）、 Municipality of The Hague、InnovationQuarter 與 Security Delta（HSD）的全方位協助。荷蘭投資局台北執行局長賴和絲表示：「Turing Space 是臺灣領先的數位服務提供商，與在地重要政府機構密切合作。圖靈提供的服務廣泛應用於核發各類官方證明、執照與許可證，包括企業登記、產業認證及數位身分證明文件等，就像是臺灣的「國家級數位印刷機」。公司亦建置並維護數位身分辨識及電子認證系統，使民眾及企業能夠安全地透過網路取得服務，大幅減少紙本作業並提升服務效率。」
Turing Space成立5週年，已在教育、醫療、金融及地方政府等多個領域部署解決方案，服務超過12個國家，重要客戶包含美國加州大學柏克萊分校及世界衛生組織。此次歐洲啟動標誌著公司致力於打造可擴展且去中心化的公共基礎建設，讓個人、組織與政府能自信、信任且包容地迎接數位時代挑戰。
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