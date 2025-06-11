浩鼎受邀World ADC Asia高峰會 分享次世代ADC技術

浩鼎（4174）出席6月10日～12日在韓國仁川舉辦的「2025第四屆World ADC Asia高峰會」，發表三場專題演講、一場專家座談與三篇海報展示，分享在抗體藥物複合體（ADC）領域的研發成果。

本屆會議以「創新 ADC 技術、改善臨床試驗設計，降低成本與優化製造效率，以開發次世代 ADC」為主軸，匯集亞洲與歐美的研發團隊，聚焦次世代 ADC 的設計挑戰、臨床策略與製程發展，並促進產學合作與技術交流。

浩鼎執行長王慧君受邀擔任10 日會前專題講座（Pre-Conference Seminar）的主講人，以「ADC 機制解析與靶點選擇策略」為題，從靶點選擇與抗體設計切入，探討影響 ADC 活性的關鍵設計考量。

11日她將再以「突破限制：探索次世代ADC」為題，介紹浩鼎在結合不同類型 Payload 與雙特異性（bispecific）抗體設計下，發展ADC多元策略與應用潛力。12日王慧君亦將參與專家小組座談，與來自全球的專家深入交流，探討如何透過創新雙載荷藥物（dual-payload）設計，擴展 ADC 治療範疇，加速向臨床邁進。

浩鼎技術營運處資深處長李威漢12日以「ADC分析方法在不同臨床階段的運用與策略」發表專題演講，介紹浩鼎在不同臨床階段運用整合型分析工具，如層析與生物活性檢測，建立一致性與穩定性的品質控管策略。

他指出，明確的分析目標概況（Analytical Target Profile, ATP）有助於方法開發與優化， 在結合平台經驗支持製程變更後的比較性評估，確保 ADC 產品的品質、安全與可行性。

浩鼎這次也在會中發表三篇研究海報，展示次世代ADC技術的突破性進展。這些研究分別涉及DAR精準控制技術、OBI-902抗癌藥物的動物實驗成果，以及創新的雙載荷雙抗ADC設計，顯示浩鼎在ADC領域的全方位技術能力。

王慧君強調，浩鼎持續專注於ADC的技術發展，透過本次會議與專家學者交流對話，展現浩鼎團隊在新藥開發的積極布局與國際合作視野。