WWDC打保守牌…蘋概淡定
蘋果年度全球開發者大會（WWDC）台灣時間昨（10）日凌晨登場。眾所矚目的AI版Siri並未亮相，但Apple Intelligence開放支援繁體中文，蘋果AI腳步凌亂，昨日台股大漲，蘋概兩大指標大立光（3008）、鴻海（2317）表現平淡。
陸系分析師直言，對投資者來說，無法減緩各界對該公司在AI競賽落後的擔憂，蘋果周一股價一路走低，周二早盤小漲0.7%。專家分析，蘋果這次選擇是保守且務實策略。
彭博行業研究分析師說，若蘋果AI有重大進展，可望吸引消費者換機，但蘋果沒有任何相關宣布。瑞銀（UBS）認為，這場活動基本上都是以軟體為主，不太可能驅動iPhone需求。
Webush分析師比較樂觀，認為Apple Intelligence欠缺重大進展，是因蘋果在去年把話講得太滿，這次選擇打安全牌，採取保守策略，認為蘋果會尋求把AI進一步整合進自家生態系。
也有分析師指出，蘋果對軟體維持務實取向，例如推動橫跨不同作業系統的設計大改版、更容易做到的AI功能。
不過分析師警告，若蘋果不積極加大投入AI，未來與競爭對手間差距恐將擴大。短期內對蘋果硬體產品影響有限，但在次世代消費性電子產品如AR眼鏡等領域，可能面臨更大挑戰。
鴻海是蘋果供應鏈第一大供應商，代工包括iPhone、iPad、MacBook系列產品，還有Apple Watch與AirPods等產品線，鴻海昨天股價小漲1元收155.5元。鴻海今年積極降低蘋果營收比重，衝刺AI伺服器業務，電動車代工今年陸續展開，希望以多元營收來源降低蘋果的影響力。
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