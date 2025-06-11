快訊

學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜

快改道！國1內湖路段重大事故阻交通 南向聯結車翻覆及北向小貨車側翻

WWDC打保守牌…蘋概淡定

經濟日報／ 記者蕭君暉劉芳妙、國際中心／綜合報導

蘋果年度全球開發者大會（WWDC）台灣時間昨（10）日凌晨登場。眾所矚目的AI版Siri並未亮相，但Apple Intelligence開放支援繁體中文，蘋果AI腳步凌亂，昨日台股大漲，蘋概兩大指標大立光（3008）、鴻海（2317）表現平淡。

陸系分析師直言，對投資者來說，無法減緩各界對該公司在AI競賽落後的擔憂，蘋果周一股價一路走低，周二早盤小漲0.7%。專家分析，蘋果這次選擇是保守且務實策略。

彭博行業研究分析師說，若蘋果AI有重大進展，可望吸引消費者換機，但蘋果沒有任何相關宣布。瑞銀（UBS）認為，這場活動基本上都是以軟體為主，不太可能驅動iPhone需求。

Webush分析師比較樂觀，認為Apple Intelligence欠缺重大進展，是因蘋果在去年把話講得太滿，這次選擇打安全牌，採取保守策略，認為蘋果會尋求把AI進一步整合進自家生態系。

也有分析師指出，蘋果對軟體維持務實取向，例如推動橫跨不同作業系統的設計大改版、更容易做到的AI功能。

不過分析師警告，若蘋果不積極加大投入AI，未來與競爭對手間差距恐將擴大。短期內對蘋果硬體產品影響有限，但在次世代消費性電子產品如AR眼鏡等領域，可能面臨更大挑戰。

鴻海是蘋果供應鏈第一大供應商，代工包括iPhone、iPad、MacBook系列產品，還有Apple Watch與AirPods等產品線，鴻海昨天股價小漲1元收155.5元。鴻海今年積極降低蘋果營收比重，衝刺AI伺服器業務，電動車代工今年陸續展開，希望以多元營收來源降低蘋果的影響力。

鴻海 蘋果供應鏈 AI

延伸閱讀

打造跨裝置整合開放AI基礎模型 蘋果WWDC亮點一次看

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

女團魔咒再發威？蘋果捨棄NewJeans改和aespa合作掀兩極反應 韓網看傻：怕變下個Prada

全新透明設計又美又實用 iOS 26全面升級5大類iPhone體驗

相關新聞

3,205億…台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減

新台幣5月強升對科技業衝擊顯現。台積電昨（10）日公布5月合併營收自4月歷史新高回檔，降至3,205.16億元，月減8....

台積新晶圓「化圓為方」拚AI 明年首設CoPoS實驗線

繼CoWoS後，台積電「以方代圓」的CoPoS封裝技術，成為市場矚目焦點。業界傳出，台積電預計在二○二六年設立首條CoP...

亞馬遜投資AI砸200億美元打造資料中心 廣達、緯穎、英業達同步受益

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心，...

台積電市值大飆升 超越波克夏躍至全球第九大企業

台積電美國存託憑證（ADR）9日收207美元、漲0.89%，推升市值攀高至1.073兆美元，超越「股神」巴菲特旗下波克夏...

台積電以方代圓 下世代封裝明年設實驗線

台積電「以方代圓」的CoPoS封裝技術，成為市場矚目焦點。業界傳出，台積電預計2026年設立首條CoPoS實驗線，主要在...

聯發科5月業績探今年低點 面臨本季財測達標保衛戰

聯發科昨（10）日公布5月合併營收451.81億元，下探今年以來低點，月減7.3％，但較去年同期成長7.2％；4、5月營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。