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蘋果WWDC推七大更新 升級版Siri還要再等等

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
蘋果執行長庫克在全球開發者大會跟觀眾打招呼。 (歐新社)
蘋果執行長庫克在全球開發者大會跟觀眾打招呼。 (歐新社)

蘋果9日舉辦年度全球開發者大會（WWDC），宣布旗下人工智慧（AI）基礎模型將開放開發者運用，加速打造AI應用；並證實需更多時間打造更個人化的語音助理Siri，以符合內部高標準，期待未來一年能提供更多相關資訊。以下為此次更新重點。

作業系統以「年度」命名

蘋果將捨棄原本以連續數字命名作業系統版本的方式，改為以年度命名，原本的iOS 19將改為iOS 26，其他作業系統則是iPadOS 26、watchOS 26等。新推出的mac OS Tahoe 26將是最後一代可在搭載英特爾處理器的Mac上運行的作業系統。

開放AI基礎模型

開發者如今可以存取Apple Intelligence的裝置端基礎模型，以隱私為原則，可離線使用，不會產生任何雲端運算費用。這一系列功能即日起開放測試。一般民眾等今秋iOS 26全面開放更新後、且設為支援語言則可使用；需iPhone 11與後續機型才能更新到iOS 26。這也代表2018年發表的iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等三款舊機，將無緣升級到iOS 26。

蘋果AI即將支援繁體中文

Apple Intelligence功能將透過今年稍晚的軟體更新，新增支援八種新語言，包括丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、土耳其、繁體中文和越南。

液態玻璃（Liquid Glass）介面設計

新作業系統全面採用半透明與動態「Liquid Glass」的全新設計風格，延伸到使用者日常互動的最小元素，例如按鈕、切換控制、滑桿、文字和媒體控制項，以及標籤頁列和側邊欄等，旨在為蘋果作業系統提供更一致操作體驗。

即時翻譯功能

蘋果的Live Translation功能，將整合進旗下App「訊息」、FaceTime和「電話」，協助使用者跨語言溝通。這是為了試圖趕上Google和三星。

「視覺智慧」協助搜尋資訊並採取行動

視覺智慧奠基於Apple Intelligence，並延伸至使用者的iPhone畫面，可在檢視任何內容時切換App進行搜尋與操作。使用者可針對自己在螢幕上看見內容向ChatGPT提問，也能透過Google和其他支援的App搜尋類似圖片和產品。

其他新功能

現在「提醒事項」會自動辨別電子郵件、網站、備忘錄或其他內容中最相關操作項目，並自動分類。「錢包」現在可自動辨識並摘要商家與貨運業者寄送之電子郵件中的訂單追蹤資訊。這項功能適用於使用者的所有訂單，讓他們能在固定一處查看完整訂單詳情、進度通知等資訊。


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