蘋果WWDC缺新意？專家：保守務實策略
蘋果九日舉辦年度全球開發者大會（ＷＷＤＣ），宣布旗下人工智慧（ＡＩ）基礎模型將開放開發者運用，加速打造ＡＩ應用；並證實需更多時間來打造更個人化的語音助理Siri，以符合內部高標準，期待未來一年能提供更多相關資訊。以下為此次更新重點。
蘋果執行長庫克在Keynote發表會預錄影片開始播放前，親自登上舞台向現場開發者和媒體開心打招呼。他說，今年有將近六十國的開發者來到現場，還有數百萬人在線上觀看活動，「本周我們想聽見你們的心聲並交流意見」。
今年ＷＷＤＣ最令人關注的，是蘋果捨棄原本以連續數字來命名作業系統版本的方式，改為以年度來命名，原本的iOS 19將改為iOS 26，其他作業系統則是iPadOS 26、watchOS 26等。新推出的mac OS Tahoe 26將是最後一代可在搭載英特爾處理器的Mac上運行的作業系統。
不過，網友一面倒地表示，今年ＷＷＤＣ毫無新意，人工智慧（ＡＩ）升級無太大進展。專家分析，蘋果這次選擇是保守且務實的策略。
彭博行業研究分析師說，若蘋果ＡＩ有重大進展，可望吸引消費者換機，帶進營收，但蘋果卻沒有任何這方面的宣布。瑞銀（ＵＢＳ）卻認為，這場活動基本上都是以軟體為主，認為不太可能驅動iPhone的需求。
分析師警告，ＡＩ產業進展正加速中，若蘋果不積極加大投入，未來與競爭對手之間的差距恐將擴大。雖然短期內對蘋果硬體產品影響有限，但在次世代消費性電子產品，如ＡＲ眼鏡等領域，可能面臨更大挑戰。
美國網站The Information記者狄里撰文分析，蘋果似乎已從對ＡＩ承諾過高的經驗中記取教訓。去年ＷＷＤＣ蘋果做出一系列有關ＡＩ計畫的大膽承諾，展現在ChatGPT時代也有應對方式，但這些宣言最後幾乎都變成半調子。
狄里指出，今年ＷＷＤＣ蘋果還受到另一項議題影響，也就是與開發者之間的緊張關係正在升溫。
許多App開發人員正尋求利用近期一項法院判決，允許用戶在蘋果App Store以外管道進行支付，藉此繞過須繳納給蘋果的百分之三十手續費。開發者原本期待蘋果釋出善意，例如降低手續費抽成至百分之十五，但最終沒等到相關消息。
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