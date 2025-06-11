聯發科強攻AI邊緣裝置 下個重頭戲
聯發科（2454）強攻AI邊緣裝置市場，聯手輝達開發的AI PC新產品可望下半年問世，與高通在WoA（Windows on Arm）市場掀起新戰場。法人指出，聯發科後續有望與輝達聯手端出更多AI PC、車用等新產品，在AI邊緣裝置領域大展拳腳。
生成式AI近兩年全面崛起，Open AI開發的ChatGPT最廣為人知，雲端服務大廠（CSP）如Google、亞馬遜AWS及Meta等研發各種自有生成式AI服務，業界普遍預期2026年開始AI邊緣裝置可望崛起，AI將在各式終端產品遍地開花。
高通、聯發科等全球一線IC設計大廠已在AI邊緣裝置布局，除了手機晶片，PC平台是一大重點，高通選擇採用半客製化運算晶片，聯發科則以Arm架構CPU搭配輝達GPU進軍PC領域。業界指出，AI運算晶片市場目前全球市占第一的輝達最受關注，市場期待看到聯發科、輝達聯手開發的PC產品，能否勝過高通平台。
聯發科同時與輝達聯手合作車用架構平台，預期未來有機會共同跨入自動駕駛及資通訊娛樂系統等相關市場，聯發科目標是AI邊緣市場不僅侷限於消費性裝置。
法人預期，Google、微軟、亞馬遜及Meta等CSP大廠AI基礎設施可望明年建構完成，加上蘋果、Google等大廠陸續將ChatGPT導入手機、PC等相關平台，AI邊緣裝置市場有機會明年爆發。
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