快訊

學習歷程造假高中生終於有校收？ 長庚大：明天放榜

快改道！國1內湖路段重大事故阻交通 南向聯結車翻覆及北向小貨車側翻

聯發科5月業績探今年低點 面臨本季財測達標保衛戰

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
IC設計龍頭聯發科。 聯合報系資料照
IC設計龍頭聯發科。 聯合報系資料照

聯發科（2454）昨（10）日公布5月合併營收451.81億元，下探今年以來低點，月減7.3％，但較去年同期成長7.2％；4、5月營收合計僅達成本季財測低標約63.8%，進度略微落後，面臨本季財測達標保衛戰。

聯發科5月合併營收月減逾7%，主要受新台幣強升影響。前五月合併營收2,472.47億元，年增13.61%。聯發科昨天股價漲50元收1,335元，外資買超5,543張，連五買。

聯發科原本預期，本季合併營收以1美元兌換新台幣32.5元計算，將介於新台幣1,472億至1,594億元，較首季下滑4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%。然而近期新台幣狂升，見到「29」字頭，使聯發科新台幣計價營收縮水。

聯發科4、5月合併營收合計939.31億元，僅達成本季財測低標約63.8%，進度略微落後（應達66.7%才符合進度），本月營收要達532.69億元、月增17.9%以上，才能低空飛越財測低標。

法人指出，6月新台幣匯率依舊沒有回貶趨勢，讓聯發科財務模型面臨重新評估壓力，伴隨手機、PC等消費電子需求淡季衝擊，聯發科本季財測面臨達標保衛戰。

展望下半年，受惠AI邊緣裝置商機持續發酵，未來智慧手機市場可望由AI需求推動換機潮，聯發科下半年可望端出採用台積電3奈米強化版製程的天璣9500旗艦新晶片，AI運算能力大躍進，有助吸引OPPO、vivo及小米等大客戶大筆訂單，迎來新一波成長動能。

業界人士指出，隨Google Android系統全面強化AI功能，讓非蘋手機AI功能邁大步，尤其硬體運算能力將成為各手機品牌能否與系統軟體全面整合關鍵，因此聯發科下半年新一代AI旗艦手機晶片備受注目。

在新旗艦手機晶片引領下，法人預期，聯發科下半年營運可望逐季成長，全年業績繳出明顯優於去年的成績單，挑戰賺七個股本。


延伸閱讀

聯發科強攻AI 邊緣裝置 下個重頭戲

聯發科 新台幣

延伸閱讀

Switch 2拆解 台鏈大贏家 任天堂傳向供應鏈追加訂單

聖暉5月營收月減0.4% 銳澤5月合併營收月增16%

AI PC賽局成形 聯發科暫避WoA聚焦AI Chromebook新平台

聯發科暫避WoA AI PC競局 聚焦AI Chromebook新平台

相關新聞

3,205億…台積營收寫最強5月 台幣升值導致月減

新台幣5月強升對科技業衝擊顯現。台積電昨（10）日公布5月合併營收自4月歷史新高回檔，降至3,205.16億元，月減8....

台積新晶圓「化圓為方」拚AI 明年首設CoPoS實驗線

繼CoWoS後，台積電「以方代圓」的CoPoS封裝技術，成為市場矚目焦點。業界傳出，台積電預計在二○二六年設立首條CoP...

亞馬遜投資AI砸200億美元打造資料中心 廣達、緯穎、英業達同步受益

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心，...

台積電市值大飆升 超越波克夏躍至全球第九大企業

台積電美國存託憑證（ADR）9日收207美元、漲0.89%，推升市值攀高至1.073兆美元，超越「股神」巴菲特旗下波克夏...

台積電以方代圓 下世代封裝明年設實驗線

台積電「以方代圓」的CoPoS封裝技術，成為市場矚目焦點。業界傳出，台積電預計2026年設立首條CoPoS實驗線，主要在...

聯發科5月業績探今年低點 面臨本季財測達標保衛戰

聯發科昨（10）日公布5月合併營收451.81億元，下探今年以來低點，月減7.3％，但較去年同期成長7.2％；4、5月營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。