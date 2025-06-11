聯發科5月業績探今年低點 面臨本季財測達標保衛戰

聯發科（2454）昨（10）日公布5月合併營收451.81億元，下探今年以來低點，月減7.3％，但較去年同期成長7.2％；4、5月營收合計僅達成本季財測低標約63.8%，進度略微落後，面臨本季財測達標保衛戰。

聯發科5月合併營收月減逾7%，主要受新台幣強升影響。前五月合併營收2,472.47億元，年增13.61%。聯發科昨天股價漲50元收1,335元，外資買超5,543張，連五買。

聯發科原本預期，本季合併營收以1美元兌換新台幣32.5元計算，將介於新台幣1,472億至1,594億元，較首季下滑4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%。然而近期新台幣狂升，見到「29」字頭，使聯發科新台幣計價營收縮水。

聯發科4、5月合併營收合計939.31億元，僅達成本季財測低標約63.8%，進度略微落後（應達66.7%才符合進度），本月營收要達532.69億元、月增17.9%以上，才能低空飛越財測低標。

法人指出，6月新台幣匯率依舊沒有回貶趨勢，讓聯發科財務模型面臨重新評估壓力，伴隨手機、PC等消費電子需求淡季衝擊，聯發科本季財測面臨達標保衛戰。

展望下半年，受惠AI邊緣裝置商機持續發酵，未來智慧手機市場可望由AI需求推動換機潮，聯發科下半年可望端出採用台積電3奈米強化版製程的天璣9500旗艦新晶片，AI運算能力大躍進，有助吸引OPPO、vivo及小米等大客戶大筆訂單，迎來新一波成長動能。

業界人士指出，隨Google Android系統全面強化AI功能，讓非蘋手機AI功能邁大步，尤其硬體運算能力將成為各手機品牌能否與系統軟體全面整合關鍵，因此聯發科下半年新一代AI旗艦手機晶片備受注目。

在新旗艦手機晶片引領下，法人預期，聯發科下半年營運可望逐季成長，全年業績繳出明顯優於去年的成績單，挑戰賺七個股本。



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