台積電市值大飆升 超越波克夏躍至全球第九大企業
台積電（2330）美國存託憑證（ADR）9日收207美元、漲0.89%，推升市值攀高至1.073兆美元，超越「股神」巴菲特旗下波克夏的1.064兆美元，成為全球市值第九大企業。
受惠美中貿易關係出現和緩跡象，激勵科技與半導體類股齊步上揚，台積電ADR連日走強，10日早盤表現方面，台積電漲逾2%，波克夏跌約0.6%，台積電仍為市值第九大企業
彭博資訊統計，費城半導體指數9日漲98.61點，漲幅1.96%；那斯達克指數同步走高，整體市場風險偏好回升，推動台積電ADR盤中一度大漲逾2%，終場漲1.82美元，收207美元，市值達1.073兆美元。相較之下，波克夏近期股價震盪。
全球市值排行方面，截至9日美國收盤，微軟以3.51兆美元穩居第一，緊追其後的為AI龍頭輝達市值3.48兆美元，蘋果以約3.01兆美元居第三。
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