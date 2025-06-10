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遭控晶片安裝「間諜軟體」 長江存儲提告美光抹黑

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合外電

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（ＹＭＴＣ）在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布假消息，稱長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在六日提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」這一訴訟是由美國知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan代理提出。

長江存儲表示，該公司在中國成立，並不代表它是共產黨或中國軍方的工具。

總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司沒有立即回應評論請求，長江存儲的律師也沒有回應。

訴訟聲明表示，長江存儲損失營收而且聲譽遭損害，同時指控美光違反了美國聯邦虛假廣告和不正當競爭法律。

二○二四年當時拜登政府將長江存儲列入國防部創建的一份清單，該清單列出據稱與中國軍方合作的公司。長江存儲一直否認其技術用於軍事用途。

在最新訴訟中，長江存儲指控美光科技資助一個名為「中國科技威脅」的網站，該網站目前由ＤＣＩ運作。長江存儲表示，美光科技宣傳「遠遠超出受允許的界限」。

長江存儲訴訟要求美光採取所謂的「矯正性廣告」，同時索求賠償金，並要求美光交出透過不法行為所得的獲利。

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