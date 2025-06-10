華碩領航資安專利布局 榮獲後量子密碼CAVP認證

華碩電腦今日宣布，自主研發的後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）演算法，正式通過美國國家標準與技術研究院（NIST）旗下之密碼演算法驗證計畫（Cryptographic Algorithm Validation Program, CAVP），未來將廣泛整合應用於華碩各產品線，提供全球企業與個人用戶最先進的抗量子資安解決方案。

華碩電腦集團資安長金慶柏表示：「隨著量子運算技術快速進步，傳統密碼系統如RSA、ECC等逐漸面臨破解威脅，企業必須提早布局後量子密碼學（PQC）技術作為資安策略的關鍵環節。此次華碩率先通過CAVP驗證，更彰顯我們對資安議題的前瞻布局與持續創新的決心。」

此外，華碩亦積極投入更多後量子資安技術的研發，透過完善且深入的專利布局，強化企業資安防護能力。華碩的專利策略著重於前瞻性的創新技術開發，涵蓋多項抗量子運算攻擊的重要領域，藉由整合先進的零信任身分認證架構，如多因素認證及生物辨識技術，進一步加強使用者與系統之間的安全信任鏈。同時，經由後量子透明代理模式的專利布局，協助企業無縫導入後量子防護，不需大規模改造原有資訊基礎架構，即能迅速達到抗量子攻擊能力。

華碩表示，未來將積極推動上述專利技術導入旗下網通產品、儲存設備及企業級解決方案，協助企業客戶及個人用戶建立更完善的資安防護體系，以應對量子科技快速發展帶來的挑戰。