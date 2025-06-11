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亞馬遜投資AI砸200億美元打造資料中心 廣達、緯穎、英業達同步受益

經濟日報／ 編譯廖玉玲、記者林薏茹／綜合報導
亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心。 路透
亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心。 路透

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS美國投資又一樁，再宣布斥資200億美元（約新台幣5,988億元），在賓州打造AI資料中心，法人指出，廣達（2382）、緯穎及英業達等台鏈三廠將同步吃補。

AWS今年上半年在美國本土打造「AI彈藥庫」的投資金額超過400億美元（約新台幣1.19兆元），法人看好，廣達、緯穎及英業達等AWS AI伺服器代工協力廠同步受益。

AWS持續在各地建設資料中心，在台的AWS亞太（台北）區域6日正式啟用，邁達特、伊雲谷、博弘雲端等AWS在台代理商營運也看旺，代工廠大量出貨，廣達4、5月營收大幅年增，5月營收改寫歷史次高。

賓州州長夏皮羅表示，政府團隊將與亞馬遜進一步在賓州推動更多數據中心計劃。亞馬遜指出，公司持續加強對生成式AI和高科技雲端基礎設施投資，以保持在AI領域的領導地位。

2024年以來，亞馬遜陸續計劃在密西西比州、印第安納州、俄亥俄州和北卡羅來納州的資料中心項目分別投入約100億美元，擴大基礎建設與投資。

亞馬遜執行長賈西5月在年度線上股東大會上表示，亞馬遜內部擁有近十種不同的AI應用案例，看好AI驅動的潛在商機，第1季資本支出總額衝上250億美元，並預估今年接下來幾季都將保持相近的支出水準，亞馬遜今年資本支出預估將達1,000億美元規模。

緯穎為AWS ASIC伺服器主要供應商，為Inferentia及Trainium平台獨家機櫃組裝廠，其中Tranium2 AI伺服器機櫃今年初已正式放量出貨，預期將為驅動緯穎2025年營運向上的主要成長動能。

法人看好，AWS今年ASIC晶片數量將由去年的80萬顆，進一步成長至130萬至150萬顆，緯穎來自AWS的營收貢獻也將翻倍大增，營收占比可望由35％左右，進一步拉升至將近五成，成為緯穎今年第一大客戶。

緯穎 亞馬遜 AI

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