Google 改善集水環境 從科技到水源拚企業責任

Google投入在台灣改善集水環境計畫。Google亞太區資料中心公共事務經理尤傑正昨（10）日在官方部落格表示，與環境部、新竹市政府合作，投資300萬美元（約新台幣8,900萬元）興建「礫間接觸氧化處理」設施，改善新竹水質。

並與新創N-Drip合作，推動在彰化縣稻田安裝精準滴灌技術。以支援創新的水資源管理解決方案，幫助台灣打造更有韌性的集水環境。

Google計劃在頭前溪流域內受到民生汙水嚴重汙染的溪埔子排水區，資助建置一座「礫間接觸氧化處理」設施，預計在十年內每年處理超過4.5億加侖（約170萬公噸）的水量，相當於近1.7萬名台灣民眾的年度生活用水 。

Google指出，礫間接觸氧化處理是一種生態處理系統，能為水生棲地帶來益處、改善休憩用水品質，更能減少民眾接觸有害病原體的機會，希望提升頭前溪的水質與水量，強化河川的相互連結系統，促進集水區的整體健全和韌性。

除此之外，這項計畫也將會減少跨流域引水的需求，進一步強化包括彰化縣等台灣其他地區的水資源安全。

另外，Google與科技新創N-Drip合作，資助一項在彰化縣稻田安裝精準滴灌技術的試驗計畫。這種以重力為動力的滴灌系統，將取代傳統的漫灌系統，有助於降低農業用水需求，協助農民節約用水。

Google指出，位於彰化的資料中心從2022年起轉換為100%工業用水進行冷卻，確保不占用民生用水。

兩項在新竹市和彰化縣展開的行動，延續近期在台灣推動潔淨能源的努力，包括離岸風電、地熱以及太陽能等協議。藉由支援創新的水資源管理解決方案，幫助台灣打造更有韌性的集水環境。