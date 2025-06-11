安勤2.4億入主誠屏 搶攻專業顯示器商機

工業電腦廠安勤（3479）昨（10）日董事會通過策略投資入主誠屏科技，以約2.48億元取得誠屏51%股權成為最大股東，並將誠屏納為安勤子公司，預定今年7月1日交割。原誠屏大股東中光電於交割後仍持有誠屏近40%股權，為第二大股東。

誠屏成立於2017年，由中光電LCD顯示器事業部獨立設立，專注工業顯示器領域，是兼具光學、機構、電控整合技術的專業顯示器廠商。誠屏的產品廣泛應用於醫療、工業、零售、交通與娛樂等場域，並與多家國際級客戶維持長期合作關係，近年營收穩定突破10億元。

安勤表示，此次策略投資可望帶來三大綜效：第一、產品線互補、強化通路效益。誠屏加入補足了安勤缺乏的專業顯示器產品線，未來可透過安勤的海內外銷售通路進行推廣，拓展市場規模。

其次，技術整合、提升客製化能力。安勤分析，藉由擁有顯示器領域的in-house domain know-how，安勤將具備整合工業電腦與觸控／顯示器模組的能力，有助提升產品的整合度與客製化競爭力。

第三，客戶資源共享、擴大解決方案價值。安勤指出，可共享國際客戶資源，透過upsell與cross-sell策略，提供更完整的產品組合與整合型解決方案，創造雙贏。

中光電表示，此次引進安勤作為誠屏最大股東，有助誠屏發揮更大市場潛力，也讓中光電與安勤建立策略合作關係。未來三方可望於車載應用、AI等高成長應用領域展開更深入的合作，共創產業價值。