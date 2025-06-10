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工研院伴弱勢孩童體驗鳳梨全果利用 玩出甜甜永續力

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院日前在臺南市的奇美食品幸福工廠舉辦「鳳梨SDGs親子體驗活動」，現場透過簡單易懂的互動說明與體驗式飲品製作活動，帶領孩子認識臺南在地的關廟鳳梨如何全果循環利用。工研院／提供
工研院日前在臺南市的奇美食品幸福工廠舉辦「鳳梨SDGs親子體驗活動」，現場透過簡單易懂的互動說明與體驗式飲品製作活動，帶領孩子認識臺南在地的關廟鳳梨如何全果循環利用。工研院／提供

工研院深耕南臺灣產業發展，推廣公益也不遺餘力，日前攜手奇美食品與芥菜種會舉辦「鳳梨SDGs親子體驗活動」，邀請來自經濟弱勢家庭及身心發展特殊孩童，一起走進位於臺南市的奇美食品幸福工廠，透過餅乾DIY、導覽探索與鳳梨永續教育體驗，將永續的種子植入下一代心中。

此次活動以「大手牽小手」為主軸，特別設計親子共學的體驗行程，包括孩子與志工共同參與的手工餅乾DIY課程，由幸福工廠專業烘焙師帶領，一同在香氣四溢的烘焙坊內揉製專屬的甜蜜時光。工廠導覽環節則讓孩子認識食物的製造流程，從食材選擇、製作到包裝，培養食品安全與珍惜資源的觀念。

活動中最具教育意義的亮點，是由工研院設計的「鳳梨永續教育體驗」，現場透過簡單易懂的互動說明與體驗式飲品製作活動，帶領孩子認識臺南在地的關廟鳳梨如何「全果循環利用」，從葉到果肉皆可善用，不浪費一分資源，包括鳳梨葉纖維的應用、鳳梨果渣製成天然發酵飲，以及鳳梨香氣元素轉化為特色飲品，每一口都蘊藏著對環境的關懷與科學的巧思。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，永續不該只是課本上的名詞，更應該是孩子們能夠「看見、觸摸、喝得到」的真實生活體驗。這次活動即是以鳳梨為載體，讓孩童從中理解「如何讓一顆鳳梨的生命價值延續到最後一刻」，不僅學習珍惜，也能將這份意識帶回家庭與學校，成為小小永續傳播者。

工研院自2020年至今已在南臺灣辦理公益活動60場，超過 3,000人參與，本次公益活動不僅是科技與社福的跨界合作，也展現工研院長期以科技回應社會需求的堅持。未來工研院也將持續推動更多實踐式的教育計畫，將創新能量深入生活場域，陪伴更多孩子一同探索永續的可能。

工研院 公益活動

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