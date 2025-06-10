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友達獲CDP氣候與水資源雙項領導級肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達永續成果再獲國際評比肯定，獲頒CDP氣候與水資源雙項領導力評級。10日由臺灣證券交易所董事長林修銘（左）頒獎，友達光電永續長古秀華（右）代表受獎。友達／提供
友達永續成果再獲國際評比肯定，獲頒CDP氣候與水資源雙項領導力評級。10日由臺灣證券交易所董事長林修銘（左）頒獎，友達光電永續長古秀華（右）代表受獎。友達／提供

面對日益升高的氣候風險與水資源挑戰，企業如何提升營運韌性、強化永續治理，已成為全球投資人關注焦點。友達（2409）光電長期致力於淨零轉型與供應鏈減碳，於2024年榮獲國際碳揭露權威CDP（Carbon Disclosure Project）雙項「領導級」評等：氣候變遷（Climate Change）A級、水資源安全（Water Security）A-級，展現友達在氣候治理上的領導地位。CDP 10日於台灣舉辦頒獎典禮，友達光電亦出席獲頒榮耀肯定。

CDP為全球最具指標性的環境資訊揭露機構，自2002年起以標準化問卷評估企業在氣候、水、森林等議題的管理與行動。評等分級自D至A，獲評A級企業被視為環境管理面向的「領導力等級」（Leadership level）。截至2024年，全球已有超過2.5萬家企業參與，眾多國際金融機構亦將CDP評等納為投資與授信標準。

氣候治理領頭羊 友達於全球標竿揭露機制屢獲肯定

友達光電是台灣最早響應CDP參與碳揭露計畫的企業之一，早於2007年即啟動CDP問卷回覆，持續深耕企業碳揭露近20年，展現長期承諾與制度化治理的持續努力。作為減碳領航企業，友達於2010年起即建置產品碳足跡管理系統，逐年持續優化完善，整合產品生命週期（LCA）計算所需之數據，即時掌握企業碳資訊並加速ISO14067碳足跡驗證。

為深化組織碳管理，友達也於2016年《巴黎協定》生效當年即導入內部碳定價機制，率先將碳定價納入營運決策，將碳成本內部化，並持續調整碳定價機制，因應綠電購置成本的增加，逐年調高碳定價，以加速內部節能行動。節電率逐年上升，2024年達4.72%，遠高於法定之要求。範疇三溫室氣體盤查亦提前佈局，友達自2010開始依循GHG protocol公布之企業價值鏈標準進行計算並逐步擴大盤查項目，至2024年友達已透過系統精進範疇三計算，確立全15項範疇三計算項目適用性並進行計算，為價值鏈碳管理奠定良好治理基石。

面對水資源短缺與氣候變遷雙重挑戰，友達則率先建立完整水資源管理政策，涵蓋用水效率、回收再利用與污染防治。迄今友達全廠區皆推動ISO 46001系統，實現95%回收率，累計每日節水量達27萬立方米，有效降低對天然水源的依賴，同時提升營運風險韌性。

供應商韌性為氣候治理核心關鍵，友達光電2024年起響應加入CDP供應鏈會員（CDP Supply Chain Membership），積極鼓勵並帶動供應商參與CDP問卷回覆，強化價值鏈碳資訊揭露與管理，讓碳資訊發揮垂直整合的效益，展現企業串聯價值鏈、引領行動的決心與承諾。

此次獲得CDP領導評等，不僅是對友達長年累積成果的肯定，更彰顯企業在淨零轉型時代的實質影響力。未來，友達將持續攜手全球生態圈夥伴，以透明與嚴謹的治理架構，共創低碳、韌性、永續的產業價值鏈。

為強化氣候治理韌性，友達的碳管理逐年深化，持續提升企業節電效能，2024年節電率達4.72%。友達／提供
為強化氣候治理韌性，友達的碳管理逐年深化，持續提升企業節電效能，2024年節電率達4.72%。友達／提供

友達 光電

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