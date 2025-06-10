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碩禾法人董事代表人陳繼興辭世

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）10日公告，國碩（2406）法人代表陳繼興辭世，由國碩科技公司副理陳敏敏接替法人代表。

碩禾 太陽能 國碩

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