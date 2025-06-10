Google宣布推動彰化稻田安裝精準滴灌技術 協助農民節約用水
Google支援集水區品質提升，並專注於水資源的永續利用。Google 亞太區資料中心公共事務經理尤傑正10日在官方部落格表示，與科技新創N-Drip合作，資助一項在彰化縣稻田安裝精準滴灌技術的試驗計畫。這種以重力為動力的滴灌系統，將取代傳統的漫灌系統，有助於降低農業用水需求，協助農民節約用水。
Google指出，位於彰化的資料中心從2022年起轉換為100%工業用水進行冷卻，確保不占用民生用水。Google今天也宣布投資300萬美元興建「礫間接觸氧化處理」改善設施，改善頭前溪水源。
Google表示，在新竹市和彰化縣所展開的行動，是對台灣永續未來的承諾，延續近期在台灣推動潔淨能源的努力，包括離岸風電、地熱以及太陽能等協議。藉由支援創新的水資源管理解決方案、與公私部門各界合作，Google 希望能產生正向的漣漪效應，幫助台灣打造更有韌性的集水環境。
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