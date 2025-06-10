18年來首見電信獲獎 遠傳5G遠距診療獲「經濟部國家產業創新獎」

有台灣產業創新奧斯卡獎之稱的「經濟部國家產業創新獎」10日舉行頒獎典禮，遠傳（4904）以「翻轉醫療模式：5G遠距診療讓健康沒有距離」，榮獲一般企業組「績優創新企業」的肯定，創下獎項設立十八年來首度電信業獲獎的紀錄。

經濟部次長何晉滄今日頒獎，遠傳資訊暨數位轉型科技群副總蔡宏昌代表總經理井琪出席領獎。「經濟部國家產業創新獎」為表彰推動產業政策創新的貢獻與價值，兩年舉行一次，今年為第九屆，遠傳自300件參選案件中脫穎而出。這是遠傳繼上個月以自主開發的「遠傳智靈」AI平台獲得經濟部首屆「智慧創新大賞」AI企業公開組銀牌獎後，再度獲得國家級的肯定，彰顯遠傳在5G與「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等核心技術的卓越實踐。

井琪表示，在各界還在探詢5G「殺手應用」時，遠傳深耕開發5G「救人應用」也就是5G遠距診療平台；以創新科技突破地域限制，「網路取代馬路」，提升醫療可近性，從偏鄉醫療、緊急救護、居家照護、健康管理一路延伸，不只做生意，更是做公益。

井琪指出，榮獲「經濟部國家產業創新獎」是對遠傳的莫大肯定，也是團隊同仁持續向前邁進的動力，遠傳將秉持「將心比心、人皆有老」的精神，以科技賦能促進國民健康、提升醫療量能及永續發展。

遠傳表示，在衛福部及多家醫學中心的支持下，2020年5G開台前夕，遠傳就已在台東大武、海端兩處偏鄉衛生所，建置了台灣第一、第二個5G遠距診療據點，讓偏鄉民眾透過多方遠距專科會診，即可享受到與教學醫院相同的醫療品質，也免去城鄉往返的不便；迄今遠傳5G遠距診療已涵蓋所有衛福部認定的山地離島地區衛生所，共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。

遠傳也持續推動5G遠距診療結合AI輔助診療，例如「遠距眼科AI智能篩檢」已導入全台山地離島50個衛生所，支持超過25,000人次的視網膜病變篩檢量能，透過AI影像識別技術，將視網膜病變檢測準確率提升至95%以上，有效降低高齡者與亞健康族群的視網膜病變風險。

新冠疫情時，遠傳5G遠距診療支援醫療院所開設公益視訊門診，降低民眾感染風險，更延伸打造5G救護車，助急救人員把握黃金救援時間，達成關鍵的緊急處置與後送判斷，迄今已導入12縣市、服務超過3千人次。

遠傳指出，5G遠距診療也與醫學中心合作，輸出友邦帛琉與東南亞新興市場，讓醫療突破國界。隨著《通訊診察治療辦法》與時俱進，遠傳2024年7月推出視訊門診，已有超過160家醫療院所申請，超過300間虛擬診間陸續開診，並投入在宅急症照護計畫，將醫療照護資源送進長照機構與居家場域，提供行動不便、慢性病等民眾在家就能享有優質的醫療資源，持續以科技翻轉醫療模式，推動醫療產業數位轉型。

遠傳表示，5G遠距診療耕耘成果獲得各界肯定，榮獲包括醫策會「2021國家醫療品質獎」、生策中心「2022國家新創獎」等醫療生技界的重大獎項，並取得美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的通訊診療平台。此外，遠傳透過由內而外的數位轉型，不僅從傳統電信轉型為科技服務業，打造「永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療、數位轉型」等「四條龍」服務，協助各領域企業夥伴和公部門加速轉型升級。

面對全球AI浪潮，遠傳強調，深耕「遠傳大人物」核心技術，以AI為核心推動轉型已有多年，「內外兼修」擴大AI應用落地，對內實現員工賦能，並自主開發「遠傳智靈」AI平台，不僅投入AI打詐防騙，建立全台第一個AI預測詐騙自動偵測系統，也應用於IT維運、影音、智慧客服等領域，提升營運效能、優化客戶體驗；對外則結合自身實踐經驗，將此套平台和導入經驗輸出給企業用戶，讓企業能節省大量時間成本即可快速展開AI布局，掌握AI商機、創造競爭優勢。