華擎旗下東擎發表Intel工業主機板 加速AI邊緣應用進化
華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎科技（ASRock Industrial）隆重推出全新世代工業主機板系列，搭載最新Intel Core 200S系列處理器（Bartlett Lake-S），最高支援24核心與32執行緒，展現卓越單執行緒、多執行緒與AI推論效能。
新系列支援高達192GB DDR5 5600 MHz記憶體、先進I/O擴充介面、PCIe Gen5/Gen4擴展能力，以及由Intel UHD Graphics 770搭配Xe架構驅動的4K四畫面顯示。使用者透過BIOS更新，即可無縫將既有第14、13、12代Intel 處理器主機板升級至最新平台。全系列提供Mini-ITX、Micro-ATX與ATX多樣化板型，並具備長期穩定的供貨能力，專為智慧製造、自主機器人、機器視覺、智慧零售、自助服務機、數位看板、遊戲娛樂與安控等多元邊緣應用場景量身打造。
東擎科技全新支援DDR5的Intel Core 200S系列工業主機板，提供Mini-ITX、Micro-ATX與ATX多種板型，採用Intel® W680、Q670與H610晶片組，全面滿足多樣化工業運算需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言