華擎旗下東擎發表Intel工業主機板 加速AI邊緣應用進化

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎科技（ASRock Industrial）隆重推出全新世代工業主機板系列，搭載最新Intel Core 200S系列處理器（Bartlett Lake-S），最高支援24核心與32執行緒，展現卓越單執行緒、多執行緒與AI推論效能。

新系列支援高達192GB DDR5 5600 MHz記憶體、先進I/O擴充介面、PCIe Gen5/Gen4擴展能力，以及由Intel UHD Graphics 770搭配Xe架構驅動的4K四畫面顯示。使用者透過BIOS更新，即可無縫將既有第14、13、12代Intel 處理器主機板升級至最新平台。全系列提供Mini-ITX、Micro-ATX與ATX多樣化板型，並具備長期穩定的供貨能力，專為智慧製造、自主機器人、機器視覺、智慧零售、自助服務機、數位看板、遊戲娛樂與安控等多元邊緣應用場景量身打造。

東擎科技全新支援DDR5的Intel Core 200S系列工業主機板，提供Mini-ITX、Micro-ATX與ATX多種板型，採用Intel® W680、Q670與H610晶片組，全面滿足多樣化工業運算需求。