微星：歐美廠估第3季啟用 在美國當地組裝是未來趨勢

PC品牌大廠微星董事長徐祥表示，受惠AI伺服器、電競旺季挹注，下半年營業比上半年還要樂觀；因應關稅，微星有多元生產據點，台灣桃園新廠正在興建，美國加州廠與歐洲廠預估第3季可陸續啟用。

微星今天召開股東常會，徐祥表示，這兩年布局的AI伺服器、GPU伺服器、資料中心等產品線，將於下半年陸續出貨，預估下半年的營業狀況應會比上半年還要樂觀；加上9月以後整體產品線將以新產品為主，歐美市場下半年也進入開學季和耶誕節旺季，有望進一步推升電競業務的需求。

針對關稅戰，徐祥表示，微星產品線很多，以板卡來講，因為有桃園廠，現在差不多有8條表面黏著技術（SMT）產線；其他產品線有配合的越南廠、泰國廠等。

針對美國布局，他表示，加州廠是現成的，只需要改裝加上頂樓結構，和設置太陽能板，符合ESG的規範，目前部分功能還是在當作倉庫使用，SMT可能要晚一點再規劃設計；因為要配合川普的政策，預估第3季就可啟用，一部分會用於伺服器、桌機組裝，在美國當地組裝將是未來趨勢，微星會慢慢打造生產基地。

徐祥說明，下半年的AI伺服器、GPU伺服器的出貨，大部分會從台灣出貨，美國組裝就是滿足美國當地的市場，但一部分要採取外包，因為美國工人不好請、淡旺季需求變化很大，自製大概可以滿足6、7成以上。

在歐洲布局方面，徐祥表示，微星承租一個倉庫來擴充組裝與倉儲基地，預計第3季會準備好，也會作為當地板卡、顯示器的調節倉庫。

針對資本支出，他表示，今年規模將高於去年，用於微星美國廠、新建桃園廠，以及歐洲擴增倉儲設施；桃園廠目前進行基礎土建工程，預計明年資本支出將進一步增加。

此外，他表示，由於沒辦法預測關稅走向，內部有一些模擬計畫，微星有多元化的生產基地，競爭對手也會面臨同樣的問題，如果大家立足點平等，也可以透過價格調整，或是跟廠商溝通分攤費用，第1季就有針對部分的板卡做調整，第2季還有一波。