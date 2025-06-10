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晶呈外銷出貨不佳 5月營收5943萬元年減24.7%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶呈董事長陳亞理（中）與經營團隊合影。記者簡永祥／攝影
晶呈董事長陳亞理（中）與經營團隊合影。記者簡永祥／攝影

半導體特殊氣體供應商晶呈今日公布5月合併營收約為5943 萬元，月減0.25%、年減24.70%；累計今年前五個月合併營收約為2.9億元，比去年同期減少 26.3%。

晶呈表示，5月營收和4月相當，係因外銷出貨仍不佳所致，但內銷訂單有小幅增加；比較去年同期減少，係因黃光應用之氖混合氣體出貨量雖有增加，但價格和去年同期相較大幅降低所致，去年同期內銷訂單雖有增加，但小於外銷減少幅度。

營收 外銷

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